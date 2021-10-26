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Заборона ФОПам працювати на
компанії призведе до відтоку...

Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:39

  vt313 написав:Очень много шума. А где можно посмотреть оригинал этого интервью?

Cкоріш всього тут https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... odatok.htm
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 18:52

  BIGor написав:Кстати сколько там ИТ-шникам в Польше нужно платить? B2B легко получить для ИТ?

12% + взнос на мед. страховку
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 19:04

  BIGor написав:
  vt313 написав:Очень много шума. А где можно посмотреть оригинал этого интервью?

Cкоріш всього тут https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... odatok.htm


Это интерпретация журналиста.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 19:16

  vt313 написав:
  BIGor написав:
  vt313 написав:Очень много шума. А где можно посмотреть оригинал этого интервью?

Cкоріш всього тут https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... odatok.htm


Это интерпретация журналиста.

"Звузити можливість для співпраці ФОПів на третій групі з юрособами для надання послуг. Ви розумієте, про що я зараз говорю. Йдеться про тих, хто не хоче платити податки із зарплати та оформляє своїх співробітників як "зарплатних ФОПів". Це все реформа оподаткування доходів. Знижуємо ставку, проте змушуємо платити всіх", – пояснив Гетманцев.

Интерпретация?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 19:18

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Кстати сколько там ИТ-шникам в Польше нужно платить? B2B легко получить для ИТ?

12% + взнос на мед. страховку

Спасибо, а то наши пропагандисты постоянно пишут что зарубежом забирают чуть ли не 60%! :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 19:20

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Кстати сколько там ИТ-шникам в Польше нужно платить? B2B легко получить для ИТ?

12% + взнос на мед. страховку


Чтото многовато. Это для предпринимателей или для обычных работников?

Если это минимум, тогда понятно почему Польша не популярна среди программистов.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 19:28

  Gastarbaiter написав:И куда они все уедут? В Силиконовую долину? ))) Где ещё можно платить всего 5% налогов?

Практически во всём мире 0% налогов на зарубежные доходы.
Например, Эстония. По 0% ставке облагаются услуги, которые не считаются предоставленными в Эстонии

Основная суть, что в Украине выгодно платить 5% налогов, при этом экономить 50-70% на стоимости продуктов питания и покупке/аренде недвижимости.

Безумная цена на отопление может пошатнуть баланс. Средняя цена газа за куб сейчас 50 грн, при этом для населения льготный тариф около 10 грн. Если льготный тариф уберут, и за отопление нужно будет платить 10 000 - 20 000 грн в месяц, то будет смысл переезжать в страны где нет зимы и в отоплении нет необходимости, несмотря на то, что еда и жильё там стоят дороже
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 19:41

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:12% + взнос на мед. страховку

Спасибо, а то наши пропагандисты постоянно пишут что зарубежом забирают чуть ли не 60%! :D

В Польше с наемных работников около 42% (налог + соцстрах) удерживают после превышения порога. До порога 27%. И еще начисления у работодателя несколько процентов.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:57

  BIGor написав:
  vt313 написав:
  BIGor написав:Cкоріш всього тут https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... odatok.htm


Это интерпретация журналиста.

"Звузити можливість для співпраці ФОПів на третій групі з юрособами для надання послуг. Ви розумієте, про що я зараз говорю. Йдеться про тих, хто не хоче платити податки із зарплати та оформляє своїх співробітників як "зарплатних ФОПів". Це все реформа оподаткування доходів. Знижуємо ставку, проте змушуємо платити всіх", – пояснив Гетманцев.

Интерпретация?


Это вырванный кусок. И где тут ИТ? Программисты не предоставляют услуги, они создают продукт.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:47

  vt313 написав:Программисты не предоставляют услуги, они создают продукт.


как-раз таки программисты предоставляют услуги разработки и поддержки программного обеспечения и консультационные услуги по вопросам разработки.
Цитрин
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