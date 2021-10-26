Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...
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vt313 написав:Программисты не предоставляют услуги, они создают продукт.
как-раз таки программисты предоставляют услуги разработки и поддержки программного обеспечения и консультационные услуги по вопросам разработки.
-------------------- 62.01 Комп'ютерне програмування
Цей клас включає розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення. Цей клас включає: розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних для створення та виконання: системного програмного забезпечення (у т.ч. оновленого й актуалізованого) прикладних програм (у т.ч. оновлених і актуалізованих) баз даних веб-сайтів налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта --------------------
vt313 написав:Программисты не предоставляют услуги, они создают продукт.
как-раз таки программисты предоставляют услуги разработки и поддержки программного обеспечения и консультационные услуги по вопросам разработки.
-------------------- 62.01 Комп'ютерне програмування
Цей клас включає розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення. Цей клас включає: розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних для створення та виконання: системного програмного забезпечення (у т.ч. оновленого й актуалізованого) прикладних програм (у т.ч. оновлених і актуалізованих) баз даних веб-сайтів налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта --------------------
У программиста на выходе продукт. Он объективен.
И какой же продукт на выходе у программиста? А у тестировщика и аналитика?
vt313 написав:У программиста на выходе продукт. Он объективен.
Поглядел что у меня в бумажках написано, которые раньше было обязательно каждый месяц печатать: "Виконавцю доручається виконати слідуючи послуги з розробки програмного забезпечення". Не думаю, что с тех пор налоговая их признала продуктом (а надо, кстати?). Но каждый может считать по-своему. Вон, для ботаники морковь - это овощ, а для торговли в ЕС - фрукт.
vt313 написав:У программиста на выходе продукт. Он объективен.
Поглядел что у меня в бумажках написано, которые раньше было обязательно каждый месяц печатать: "Виконавцю доручається виконати слідуючи послуги з розробки програмного забезпечення". Не думаю, что с тех пор налоговая их признала продуктом (а надо, кстати?). Но каждый может считать по-своему. Вон, для ботаники морковь - это овощ, а для торговли в ЕС - фрукт.
Довольно странно, по какому КВЭДу? А у меня "розробка програмного забезпечення". Вот я и говорю, это интерпретация журналиста. Найдите документ, где написано какие КВЭДы подпадают под это действо.