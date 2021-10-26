Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:30

  Цитрин написав:
  vt313 написав:Программисты не предоставляют услуги, они создают продукт.


как-раз таки программисты предоставляют услуги разработки и поддержки программного обеспечения и консультационные услуги по вопросам разработки.

--------------------
62.01
Комп'ютерне програмування

Цей клас включає розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення.
Цей клас включає:
розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних для створення та виконання:
системного програмного забезпечення (у т.ч. оновленого й актуалізованого)
прикладних програм (у т.ч. оновлених і актуалізованих)
баз даних
веб-сайтів
налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта
--------------------

У программиста на выходе продукт. Он объективен.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:44

  vt313 написав:
  Цитрин написав:
  vt313 написав:Программисты не предоставляют услуги, они создают продукт.


как-раз таки программисты предоставляют услуги разработки и поддержки программного обеспечения и консультационные услуги по вопросам разработки.

--------------------
62.01
Комп'ютерне програмування

Цей клас включає розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення.
Цей клас включає:
розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних для створення та виконання:
системного програмного забезпечення (у т.ч. оновленого й актуалізованого)
прикладних програм (у т.ч. оновлених і актуалізованих)
баз даних
веб-сайтів
налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта
--------------------

У программиста на выходе продукт. Он объективен.

И какой же продукт на выходе у программиста? А у тестировщика и аналитика?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:51

  vt313 написав:У программиста на выходе продукт. Он объективен.

Поглядел что у меня в бумажках написано, которые раньше было обязательно каждый месяц печатать: "Виконавцю доручається виконати слідуючи послуги з розробки програмного забезпечення". Не думаю, что с тех пор налоговая их признала продуктом (а надо, кстати?). Но каждый может считать по-своему. Вон, для ботаники морковь - это овощ, а для торговли в ЕС - фрукт.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:01

  vt313 написав:62.01
Комп'ютерне програмування

У программиста на выходе продукт. Он объективен.


Продукт в магазинах на полках. А программист оказывает услуги по разработке и поддержке программных продуктов.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:08

  Цитрин написав:Продукт в магазинах на полках. А программист оказывает услуги по разработке и поддержке программных продуктов.

Но есть и определение: "Продуктовая компания — это компания, которая работает над одним продуктом, или группой схожих продуктов" и оно ни разу не про продовольственные продукты :) Другой вопрос, что налоговая к этому опредедению никакого отношения не имеет.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:09

  moveton написав:
  vt313 написав:У программиста на выходе продукт. Он объективен.

Поглядел что у меня в бумажках написано, которые раньше было обязательно каждый месяц печатать: "Виконавцю доручається виконати слідуючи послуги з розробки програмного забезпечення". Не думаю, что с тех пор налоговая их признала продуктом (а надо, кстати?). Но каждый может считать по-своему. Вон, для ботаники морковь - это овощ, а для торговли в ЕС - фрукт.


Довольно странно, по какому КВЭДу?
А у меня "розробка програмного забезпечення".
Вот я и говорю, это интерпретация журналиста.
Найдите документ, где написано какие КВЭДы подпадают под это действо.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:19

  vt313 написав:Довольно странно, по какому КВЭДу?


62.01, ничего странного так и должно быть.

  vt313 написав:А у меня "розробка програмного забезпечення".


это и есть услуга. Вы путаете услугу разработки с программным продуктом.

Изготовление пирога и сам пирог - это разные вещи.
Цитрин
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  #<123
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