Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...

А что-же это, если не услуга. Вы когда заказываете услугу уборки, Вам продукт предоставляют или услугу?
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Додано: Пон 24 січ, 2022 11:03
Додано: Пон 24 січ, 2022 11:37
Какая-то туманная разница. Допустим, ФЛП покупает на себя (опустим пока, что сейчас это обычно делает физик потому, что так дешевле) всё, что необходимо для создания программного продукта: электричество, сам компьютер, платные компиляторы и библиотеки и кому-то продаёт результат того, что он с помощью всего этого напрограммировал. Это уже производство?
Плохая аналогия. Клининг - услуга по перемещению грязи в другое место. Само программирование можно считать услугой по перестановке битов на носителях информации, но его результат - это уже продукт, который имеет самостоятельную ценность. Есть некоторая дуальность и это здорово. Выгоднее оформлять, как услугу - считаем услугой. Будет выгоднее считать производством - будет производство.
Додано: Пон 24 січ, 2022 12:51
Определение по КВЭД.
Услуги - это результат экономической деятельности, относительно которого нельзя установить права собственности. Услуги не подлежат продаже отдельно от процесса их производства. Момент завершения производства услуги совпадает с моментом предоставления ее потребителю.
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:09
Не важно что он покупает. Важно что он продаёт. Если ему заказывают услугу и он её выполняет, подписывая акт приёма передачи, то он продает услуги. А если он продает программный продукт, то он продаёт продукт.
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:15
Вы путаете с продуктом. Продукт - это уже законченный товар, который продается потребителю.
А программист предоставляет услуги, которые сами по себе продукт не представляют.
Грубо говоря программисту говорят - вот есть сырой проект, в нём нужно сделать то-то и тото. Программист делает, подписывает акт приёма передачи и получает за оказанную услугу деньги на счет. Продукта при этом как не было так и нет, продукт появится позже, когда будет заказано еще много других услуг.
Или другой пример. Программисту говорят, есть заказчик, ему чтото нужно, мы не знаем что, задача узнать что, определиться с технологиями, создать каркас проекта, к которому впоследствии будут подключены другие программисты. Он это делает, подписывает акт приёма-передачи и получает деньги на счет. Продукта нет. А услуги есть.
Или еще вариант. Программисту говорят, мы не знаем как решить такую-то задачу/проблему, нужна консультация. Он анализирует проблему и консультирует как это можно решить. Подписывается акт приёма передачи. Программист получает деньги на счёт. Продукта нет, а услуги есть.
Или еще вариант. Программисту говорят, вот есть система в ней чтото навернулось все стоит, надо срочно устранить проблему и восстановить работу системы, не потеряв данные, наши спецы не справились. Программист изучает проблему, разруливает её, подписывает акт приёма передачи. Получает деньги на счет. Продукта нет, услуги есть.
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:34
И я про то. Важно не что делаешь, а как выглядит формулировка причины дохода. Если в акте написано "исправил баг в чужом продукте" - услуга. Если накладная о продаже написанного в этом месяце компонента/утилиты - производство. Входит ли продажа ПО, написанного тобой, в 62.01 - ХЗ, но налог от КВЭД не зависит. Поэтому пишем себе все КВЭД, которые похожи на реальную деятельность (у меня сейчас 10 штук) и не заморачиваемся. За длину списка пока платить не нужно и даже его изменение уже бесплатное (до недавнего времени нужно было к регистратору ходить и пошлину платить).
Востаннє редагувалось moveton в Пон 24 січ, 2022 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:36
Это не мое определение, это КВЭД.
Вы можете придумывать себе что угодно.
Измените определение в нормативных актах, и это будет принято.
По сегодняшней терминологии, программа, если она для продажи,- это продукт.
И любой фрагмент этой программы, тоже продукт.
Вот, если Вы написали нечто, что использовано один раз и удалено, то это услуга.
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:39
Re: Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку
Так разработчики не продают заказчику ни программу, ни её часть, они ни на софт, ни на его часть, ни на документацию не имеют прав (продажа - это переход права собственности, а у них его и не было). Они оказывают услуги по их разработке. И потому вся сфера называется "сфера ІТ послуг".
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:51
Я бы сказал, что обычно они так не делают потому, что это сильно ограничивает деятельность (например, настройку серверов, как продукт, уже не продашь), а пользы никакой. Но вполне возможно, что vt313 выписывает не акты выполненных работ, а накладные о продаже кусочка написанного кода с переходом права собственности на него. Почему нет?
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:57
Re: Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку
В таком случае возможно, я ж не против. Но, честно говоря, не встречал такого подхола
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