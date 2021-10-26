Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...

Додано: Пон 24 січ, 2022 13:15

vt313 написав: Момент завершения производства услуги совпадает с моментом предоставления ее потребителю. Момент завершения производства услуги совпадает с моментом предоставления ее потребителю.

Вы путаете с продуктом. Продукт - это уже законченный товар, который продается потребителю.А программист предоставляет услуги, которые сами по себе продукт не представляют.Грубо говоря программисту говорят - вот есть сырой проект, в нём нужно сделать то-то и тото. Программист делает, подписывает акт приёма передачи и получает за оказанную услугу деньги на счет. Продукта при этом как не было так и нет, продукт появится позже, когда будет заказано еще много других услуг.Или другой пример. Программисту говорят, есть заказчик, ему чтото нужно, мы не знаем что, задача узнать что, определиться с технологиями, создать каркас проекта, к которому впоследствии будут подключены другие программисты. Он это делает, подписывает акт приёма-передачи и получает деньги на счет. Продукта нет. А услуги есть.Или еще вариант. Программисту говорят, мы не знаем как решить такую-то задачу/проблему, нужна консультация. Он анализирует проблему и консультирует как это можно решить. Подписывается акт приёма передачи. Программист получает деньги на счёт. Продукта нет, а услуги есть.Или еще вариант. Программисту говорят, вот есть система в ней чтото навернулось все стоит, надо срочно устранить проблему и восстановить работу системы, не потеряв данные, наши спецы не справились. Программист изучает проблему, разруливает её, подписывает акт приёма передачи. Получает деньги на счет. Продукта нет, услуги есть.