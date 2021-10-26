Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...
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Вы можете придумывать себе что угодно. Измените определение в нормативных актах, и это будет принято.
По сегодняшней терминологии, программа, если она для продажи,- это продукт. И любой фрагмент этой программы, тоже продукт.
Вот, если Вы написали нечто, что использовано один раз и удалено, то это услуга.
Так разработчики не продают заказчику ни программу, ни её часть, они ни на софт, ни на его часть, ни на документацию не имеют прав (продажа - это переход права собственности, а у них его и не было). Они оказывают услуги по их разработке. И потому вся сфера называется "сфера ІТ послуг".
Если кто-либо, когда-либо использовал или продал твою программу (или фрагмент), то это продукт.
Где это называется "сфера ІТ послуг"?
Если кто-то работает наемным работником. а оформлен как ФОП и понятия не имеет, что такое ФОП, то это о них. И нужно честно перейти в формат наемного работника. Вот именно так я и сделал, в свое время.
vt313 написав:Если кто-то работает наемным работником. а оформлен как ФОП и понятия не имеет, что такое ФОП, то это о них. И нужно честно перейти в формат наемного работника. Вот именно так я и сделал, в свое время.
Наёмный работник - это другое. У наёмного работника обязанность - прийти и отпахать на рабочем месте от звонка до звонка, он ничем не отвечает за свою работу. Бухгалтерию за работника ведет предприятие.
ФОП напротив - работает где и когда сам захочет, т.к. задача у фопа не работать, а предоставить услугу. Бухгалтерию за себя ФОП ведет сам, сам ходит в налоговую, сам платит штрафы и т.п.
Если ФОП не справился с выполнением услуги, то денег он не получит. В отличие от наёмного работника.
vt313 написав:Если кто-то работает наемным работником. а оформлен как ФОП и понятия не имеет, что такое ФОП, то это о них. И нужно честно перейти в формат наемного работника. Вот именно так я и сделал, в свое время.
Ну вот, я так надеялся, что нам покажут, как выглядит накладная на продажу кусочка кода, написанного в этом месяце. А оказывается, что ратующий за такое оформление - это даже не ФОП.
Цитрин написав:У наёмного работника обязанность - прийти и отпахать на рабочем месте от звонка до звонка, он ничем не отвечает за свою работу.
Это ты депутата ВР описываешь, где главное на заседания ходить А так наёмный работник всё таки обычно для выполнения какой-то работы нанимается и может быть уволен за профнесоответствие. Может даже и ЗП не получить, если совсем ничего не делал (если, конечно, у него по трудовому договору не написано, что главное - это отсиживать). То, что это несколько геморройнее для работодателя, чем просто разорвать договор с ФЛП - это да.
moveton написав:А так наёмный работник всё таки обычно для выполнения какой-то работы нанимается и может быть уволен за профнесоответствие.
Если работник приходит на работу и пытается делать что ему начальник говорит, то уволить его будет проблематично. Т.к. его задача в том и заключается, чтобы сидеть на работе от звонка до звонка и делать что начальство скажет. Если начальство ничего не говорит, то ничего не делать. И получать за это деньги.
А ФОП-у деньги приходят за выполнение услуг по акту. Нет услуг - нет денег. Еще и заберут назад деньги, если до этого предоплатой перечисляли. Причем все комиссии и бюрократию ФОП оплачивает из своего кармана. И пожаловаться ни на кого не может, т.к. начальника у него нет, он сам за всё отвечает.
Юридически разница именно в том, что работник обязан отсидеть от звонка до звонка на работе и выполнять указания начальника. У ФОП-а таких обязанностей нет. У ФОП-а есть договор и услуга которую он должен оказать, как он её будет оказывать - это его проблема.
vt313 написав:Если кто-то работает наемным работником. а оформлен как ФОП и понятия не имеет, что такое ФОП, то это о них. И нужно честно перейти в формат наемного работника. Вот именно так я и сделал, в свое время.
Наёмный работник - это другое. У наёмного работника обязанность - прийти и отпахать на рабочем месте от звонка до звонка, он ничем не отвечает за свою работу. Бухгалтерию за работника ведет предприятие.
ФОП напротив - работает где и когда сам захочет, т.к. задача у фопа не работать, а предоставить услугу. Бухгалтерию за себя ФОП ведет сам, сам ходит в налоговую, сам платит штрафы и т.п.
Если ФОП не справился с выполнением услуги, то денег он не получит. В отличие от наёмного работника.
Не путайте программирование с уборкой помещений. Это разные сферы деятельности.