Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...

Додано: Пон 24 січ, 2022 14:55

moveton написав: А так наёмный работник всё таки обычно для выполнения какой-то работы нанимается и может быть уволен за профнесоответствие. А так наёмный работник всё таки обычно для выполнения какой-то работы нанимается и может быть уволен за профнесоответствие.

Если работник приходит на работу и пытается делать что ему начальник говорит, то уволить его будет проблематично. Т.к. его задача в том и заключается, чтобы сидеть на работе от звонка до звонка и делать что начальство скажет. Если начальство ничего не говорит, то ничего не делать. И получать за это деньги.А ФОП-у деньги приходят за выполнение услуг по акту. Нет услуг - нет денег. Еще и заберут назад деньги, если до этого предоплатой перечисляли. Причем все комиссии и бюрократию ФОП оплачивает из своего кармана. И пожаловаться ни на кого не может, т.к. начальника у него нет, он сам за всё отвечает.Юридически разница именно в том, что работник обязан отсидеть от звонка до звонка на работе и выполнять указания начальника. У ФОП-а таких обязанностей нет. У ФОП-а есть договор и услуга которую он должен оказать, как он её будет оказывать - это его проблема.