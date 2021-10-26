Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...

Цитрин написав:

нет, разница огромная. И она в ответственности и юридических нюансах. Если Вам создали теплую ванну и решают за Вас все вопросы - это не значит что это обязанность заказчика перед ФОП-ом. И всё так и должно быть.Это как-раз тот случай, когда мягко стелят, да жестко спать.То, что Вы не знаете что к чему ставит Вас в очень невыгодное положение. По глупости и не знанию Вы можете наделать ошибок. И вот в такой ситуации и проявится разница. Наёмный работник защищен законодательством, а Вы нет и отвечаете всем своим имуществом по своему предпринимательству. В налоговой или в суде не получится сказать что это девочка бухгалтер чтото сделала или предприятие накосячило. Не получится съехать на "я не знал", "я не понимаю". Т.к. ответственность лежит именно на Вас. А Вы наверняка даже не знаете что и как проводят через Вашего ФОП-а...