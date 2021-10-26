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Заборона ФОПам працювати на
компанії призведе до відтоку...

Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:24

  Faceless написав:
  Цитрин написав:это опять-же не случайно. Пользование рабочим местом - это доход, с которого нужно платить налог. Базой для этого налога является стоимость аренды. Нужно либо оплачивать эту аренду, либо платить налог за бесплатно полученную аренду. Поэтому и оформляют аренду.

Это достаточно редкая практика, но и тут вы опять пишете бред. Аренду платит работник (ФОП), который якобды арендует рабочее место у компании. Налоги с этого дохода платить будет компания, это уже ее проблемы.
  Цитрин написав:Это не в моей фантазии. Это юридический нюанс оформления договора. Если в договоре указано время рабочего режима, то это признак наёмного работника.

Многие наёмники оформленные ФОП-ами не знают даже базовых вещей. Поэтому даже не осознают чем рискуют и не понимают почему в договоре написан тот или инной пункт. По Вам видно, что Вы как-раз из таких...

По вам видна сместь невежества и паранойи. По факту, нет особой надобности прописывать конкретно в договоре такие нюансы, но они подразумеваются. То, как именно оформить договор, чтобы скрыть от налоговой такую вот инимизацию - это просто формальности.
  Цитрин написав:нет, разница огромная. И она в ответственности и юридических нюансах. Если Вам создали теплую ванну и решают за Вас все вопросы - это не значит что это обязанность заказчика перед ФОП-ом. И всё так и должно быть.

Это как-раз тот случай, когда мягко стелят, да жестко спать.

То, что Вы не знаете что к чему ставит Вас в очень невыгодное положение. По глупости и не знанию Вы можете наделать ошибок. И вот в такой ситуации и проявится разница. Наёмный работник защищен законодательством, а Вы нет и отвечаете всем своим имуществом по своему предпринимательству. В налоговой или в суде не получится сказать что это девочка бухгалтер чтото сделала или предприятие накосячило. Не получится съехать на "я не знал", "я не понимаю". Т.к. ответственность лежит именно на Вас. А Вы наверняка даже не знаете что и как проводят через Вашего ФОП-а...

И очередной бред. Ничего и никак без вас не проводят и провести не могут. Все, чем могут накосячить - это некорректно или не вовремя подать отчетность, без вас и вашей подписи ничего не проведут, даже платежи обычно делает работник сам.
Сама схема упрощенки, изначально созданная для поддержки малого бизнеса, сейчас извратилась и в значительной мере стала легальным способом минимизировать налоги. Сотни тысяч обычных работников просто переоформили как ФОПов, для них не изменилось ничего, кроме того, что отчисления в ПФ по ним стали копеечными.

Каждый случай имеет Право к жизни - поэтому рассматривается не конкретный случай, а систему.
Борьбу с нарушениями в конкретном случае можно вести только в судебном Праве.
И наоборот - интерес может быть только один: Закон, Конституция, Украина(Государство).
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:29

  Faceless написав:Это достаточно редкая практика, но и тут вы опять пишете бред. Аренду платит работник (ФОП), который якобды арендует рабочее место у компании. Налоги с этого дохода платить будет компания, это уже ее проблемы.


Извините, но Вы показываете полное непонимание юридических и налоговых нюансов ведения ФОП-а.

Как указал Выше, если Вы как ФОП пользуетесь рабочим местом компании, то у Вас есть два варианта:

1) Вы оплачиваете аренду рабочего места компании из своих денег по цене не ниже установленной местной властью, далее налоги с аренды платит компания

2) Вы бесплатно пользуетесь рабочим местом компании по договору. В этом случае Вы обязаны оплатить налог за бесплатно полученную аренду по стоимости аренды не ниже установленной местной властью.

В обоих случаях Вы должны оплатить это от своего имени своими деньгами. Впрочем деньги обычно на это закладываются в оплату услуг.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 24 січ, 2022 17:31, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:29

  moveton написав:
  Цитрин написав:Это интересует налоговую и суд, как признак наёмного работника.
Если Вы ФОП и такое ограничение в договоре прописано, поздравляю, Вы наёмный работник, оформленный как ФОП для уклонения от уплаты налогов :)

Выше было утверждение, что специально прописывают, что ограничений нет. Вот это удивило. Не помню я и в прошлых своих договорах такой оговорки само собой подразумевающейся вещи, если считать, что то, что не запрещено, то разрешено.

Ну а если налоговая за наличие такого ограничения наказывает, а работодатель всё равно ФОПу в договоре его указывает, то кто тому работодателю дохтур? Поскольку прекратить работать с ФОП вообще никаких усилий не требует, ФОП по-любому работает так, как он негласно с работодателем договорился, а не так, как в договоре написано, поэтому особо ограничивать его договором - это глупо.

Договор с ФОПом перспективен только по той причине, что риски, которые возникают постоянно, в том числе и финансовые - ФОП берёт на себя.
Коим образом предприятием может быть заложен расход, в ином государстве, если даже специалисты не ведают о ожиданиях.
- Только ФОП.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:33

  Цитрин написав:
  Faceless написав:Это достаточно редкая практика, но и тут вы опять пишете бред. Аренду платит работник (ФОП), который якобды арендует рабочее место у компании. Налоги с этого дохода платить будет компания, это уже ее проблемы.


Извините, но Вы показываете полное непонимание юридических и налоговых нюансов ведения ФОП-а.

Как указал Выше, если Вы как ФОП пользуетесь рабочим местом компании, то у Вас есть два варианта:

1) Вы оплачиваете аренду рабочего места компании из своих денег по цене не ниже установленной местной властью, далее налоги с аренды платит компания

2) Вы бесплатно пользуетесь рабочим местом компании по договору. В этом случае Вы обязаны оплатить налог за бесплатно полученную аренду по стоимости аренды не ниже установленной местной властью.

Здесь Вы ошибетесь.
Существует иная трактовка:
- ФОП выполняет объём работ(временных, для чего и был нанят) под присмотром компании его нанявшей.(этому иногда способствует работа с закрытыми документами)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:35

  moveton написав:Выше было утверждение, что специально прописывают, что ограничений нет. Вот это удивило.


так прописывают в серьезных компаниях, где сидят грамотные юристы, знающие что, почему и для чего писать. :wink:

Небольшие компании обычно имеют ограниченные ресурсы на юристов, поэтому бывает договора оформляют так, что налоговая этому будет рада :D
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:39

  Цитрин написав:Как указал Выше, если Вы как ФОП пользуетесь рабочим местом компании, то у Вас есть два варианта:

Поэтому обычно пользуются без всякого договора. Не знаю, как именно галеры объясняют налоговой что это за люди и что они в офисе делают, но, AFAIK, если с этим людьми есть договора, как ФОПами, проблем не возникает. А на последнем месте в конце концов перешли на модель, когда у инженеров прямые договора с американской галерой и компания, которой принадлежит офис, к ним отношения не имеет. Тоже почему-то ничего страшного.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:45

  Цитрин написав:
  moveton написав:Выше было утверждение, что специально прописывают, что ограничений нет. Вот это удивило.


так прописывают в серьезных компаниях, где сидят грамотные юристы, знающие что, почему и для чего писать. :wink:

Небольшие компании обычно имеют ограниченные ресурсы на юристов, поэтому бывает договора оформляют так, что налоговая этому будет рада :D

Нанимая пенсов - специалистов.
А трагедия была в том, что они не ФОПы, при чём для работы за пределами Украины.
Очень сложно.
В то же время, они зарекомендовавшие себя, как специалисты необходимого уровня - на следующий год были готовы уже и ФОПами для выполнения объёма работ.
- В то же время
1. - для них в границах полная свобода действий.
2. - для предприятия снимается страховые риски.
3. - На этом рынке необходимо "Имя" и полное обоюдное доверие.(что зарабатывается годами - только тогда сростается)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:47

  Kudrjavuy написав:Существует иная трактовка:
- ФОП выполняет объём работ(временных, для чего и был нанят) под присмотром компании его нанявшей.(этому иногда способствует работа с закрытыми документами)


под каким еще "присмотром"? :)

Если предполагается работать с документами под грифом, для этого оформляется дополнительные соглашения, по которым человек обязуется не разглашать информацию. Например NDA соглашение (Non-Disclosure Agreement).

Время рабочего дня для ФОП при этом всеравно не устанавливается, т.к. ФОП работает самостоятельно и сам выбирает себе рабочее время. Если прописано время рабочего дня, это уже признак наёмного работника.

  Kudrjavuy написав:2. - для предприятия снимается страховые риски.


для предприятия да, удобней иметь дело с ФОП-ом, т.к. с него легче взыскивать деньги в случае косяков (кстати это довольно популярная практика). ФОП ведь отвечает всем своим имуществом. А с наёмного работника чтото взыскать будет проблематично, его защищает законодательство.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:11

  Цитрин написав:
  Kudrjavuy написав:Существует иная трактовка:
- ФОП выполняет объём работ(временных, для чего и был нанят) под присмотром компании его нанявшей.(этому иногда способствует работа с закрытыми документами)


под каким еще "присмотром"? :)

Если предполагается работать с документами под грифом, для этого оформляется дополнительные соглашения, по которым человек обязуется не разглашать информацию. Например NDA соглашение (Non-Disclosure Agreement).

Время рабочего дня для ФОП при этом всеравно не устанавливается, т.к. ФОП работает самостоятельно и сам выбирает себе рабочее время. Если прописано время рабочего дня, это уже признак наёмного работника.

Речь прежде всего о технической документации.
О оригинальных технических решениях - времени их сертификации, путях оформления, применение, технологиях,...

Как Вы себе представляете деятельность частного "КБ"?

К примеру: у меня был неограниченный доступ к закрытому учреждению - охрана знала в лицо. кабинет был рядом с директорским и хозяйским - подлый и неограниченный доступ ко всему - ясен красень старался меньше вникать в их проблемы, и наоборот они получили невероятный подъём - "рискнули и в дамки" - увы, но это бывает не с каждым "проектом".(в дальнейшем - обеспечивали даже личным транспортом, только с целью иметь нас под рукой).
"Проект" - оформлялся одним договором, аренда - другим.
Общая заинтересованность друг-в дружке была замечательно урегулирована.
И все были довольны.
В то же время они имели свой инженерный состав, но как исполнителей-изготовителей.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:27

  Kudrjavuy написав:Как Вы себе представляете деятельность частного "КБ"?


В наших КБ был только на практике после института. Так уж сложилось что все время работал в частных компаниях, вначале в наших, потом в западных. И все они были частными. Поэтому мне сложно представить как КБ может быть не частным. :)
Цитрин
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