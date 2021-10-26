Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...

Додано: Пон 24 січ, 2022 21:03

Faceless написав: есть проблема того же ПФ, она общая, но тянут его на своем горбу как раз наемные работники. есть проблема того же ПФ, она общая, но тянут его на своем горбу как раз наемные работники.

Faceless написав: А те, кто делал взносы с минималки, по сути не должны бы рассчитывать даже на минимальную пенсию (я понимаю, что это копейки, но их взносы в ПФ настолько мизерны, что не оправдывают и этого) - но формально таки могут потом на нее рассчитывать. А те, кто делал взносы с минималки, по сути не должны бы рассчитывать даже на минимальную пенсию (я понимаю, что это копейки, но их взносы в ПФ настолько мизерны, что не оправдывают и этого) - но формально таки могут потом на нее рассчитывать.

Да нет с ним проблемы. Он же не только с ЕСВ наполняется, а и траншами с бюджета тоже. И Гетманцев обещает для наёмного работника все налоги слить в один. Я так понимаю, что в такой схеме ПФ будет просто финансироваться из бюджета на столько, сколько захочется. Чем наполнять бюджет - другой вопрос. Если не хочется уменьшать налоговую нагрузку, можно компенсировать поднятием НДС. Пусть себе все физики/ФОПы платят по 5%, а остальное доплачивают, покупая украинские товары (ну или легальный импорт). И врага из ФОПов делать не надо и, вроде, справедливо и бухгалтерам большое облегчение (бухгалтерия для наёмного работника - это тот ещё адъ). Но, видимо, не в государственных это интересах.Ой ли? Прямо сейчас: ЕСВ 1430 грн, минимальная пенсия при наличии стажа: 2500 грн. Для мужиков выход на пенсию в 60 лет и стаж 35 лет. 60 + 1430 * 35 / 2500 = 80. При средней продолжительности жизни мужчин в 63 года. Женщины для ПФ разорительнее: минимальный стаж поменьше, живут дольше, но подозреваю, что вкупе ПФ всё равно будет в плюсе. Есть, конечно, момент, что ЕСВ - это ещё и соцстрах, но отпуск предпринимателю не положен, больничные (которые за счёт соцстраха уже сейчас только начиная с шестого дня) тоже вряд ли такие уж большие. Пособия по безработице разве что ощутимую сумму могут составить, но тут скорее нужно смотреть в сторону, как стимулировать народ работать, а не на пособии сидеть.