Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...
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_hunter написав:Оно-то, конечно, идеально, но придется ТК, как минимум "гармонизировать" -- если работник 40% налогов платит, а он, же как замаскированный ФОП -- 5% -- работников в стране вообще не останется.
больше платить не будут. Если запретить ФОП-ам работать с компаниями, западные компании просто уйдут с нашего рынка. Чьи-то прокладки серьезным компаниям противопоказаны. Заказчики зачастую даже через наши топовые галеры опасаются работать, хотят напрямую и полный контроль над работником а тут прокладка с госуправлением... Да только услышав что будут такие посредники заказчики будут бежать.
Faceless написав:Да нет никакой проблемы решить вопрос с рабочим местом для ФОПа. Может быть предоставлено в аренду (которая по факту возмещается заказчиком), может быть оговорено в договоре, что заказчик предосталвяет исполнителю майно/матеріали для використання з метою надання послуги - и не надо никому ничего возмещать и не на что начислять доп налог.
Вы это пишете потому что не знаете реалий. У налоговой инное мнение на этот счёт. И они действительно правы, потому что в налоговом кодексе есть пункт о том, что необходимо платить налог за безоплатно отриману аренду рабочего места. И предоставление рабочего места в целях предоставления услуг они именно так и понимают - как безоплатно отриману аренду, т.е. как доход, с которого и требуют уплату налога.
Это вы чистый теоретик, который не знает реалий. А куча корпораций успешно так работает много лет, и все эти схемы выверены кучей юристов. И только Амвр..., т.е. Цитрин, строит из себя непонятно кого
Faceless написав:И этой возможностью злоупотребляют массово, а те, кто оформляет людей по-белому как наемных работников, оказываются в невыгодном положении - те же банки, например (хотя они тоже уже много где переходят на такую схему).
Спорный вопрос насколько работа по схеме ФОП, вместо оформления найма - это чем-то злоупотребление. IMHO, тут идеально позволять решать работнику: хошь, будь наёмным и будешь горя не знать, но на руки будет меньше, а хошь - наслаждайся рисками (на самом деле очень условными), деньгами и отдавай ПФ сверх минимума столько, сколько захочешь. Государство и ПФ, конечно, при этом сильно налогов не досчитаются, но это другой вопрос Злоупотребление - это, когда в ресторане каждый официант как будто бы сам продукты покупает и вместо ресторана, как организации, кучка ФОПов на первой-второй группе, которая от не маленького оборота платит налог даже не процентный.
Согласен, это спорный вопрос. Злоупотреблением я это называю потому, что идея самой упрощенки была не для таких целей, это основная причина. Те, кто работает по такой схеме, ведь на самом деле никакие не предприниматели, просто так можно легально платить меньше налогов. И по сравнению с обычными "наемными" работниками они просто напросто намного меньше платят налогов и сборов. Я в принципе только за то, чтобы налогов и сборов было меньше, но есть проблема того же ПФ, она общая, но тянут его на своем горбу как раз наемные работники. А те, кто делал взносы с минималки, по сути не должны бы рассчитывать даже на минимальную пенсию (я понимаю, что это копейки, но их взносы в ПФ настолько мизерны, что не оправдывают и этого) - но формально таки могут потом на нее рассчитывать.
Faceless написав:Это вы чистый теоретик, котоырй не знает реалий.
Тут Вы тоже ошиблись. Я практик, девочкам на аутсорс ФОП не отдавал. Причины по которым у Вас не возникают проблемы мне тоже понятны. Но это называется коррупция. И Вас вполне могут поиметь как только юристы Вашей компании окажутся в опале по какой-либо не зависящей от Вас причине. Или Вы по какой-либо причине решите сменить работу.
При этом Вы вполне могли бы работать ФОП-ом честно, без всяких схем и упрощений. Вам лично, никаких потерь это не доставило-бы. Компания тоже в убытке от этого не будет.
Faceless написав:Это вы чистый теоретик, котоырй не знает реалий.
Тут Вы тоже ошиблись. Я практик, девочкам на аутсорс ФОП не отдавал. Причины по которым у Вас не возникают проблемы мне тоже понятны. Но это называется коррупция. И Вас вполне могут поиметь как только Ваши юристы окажутся в опале или Вы по какой-либо причине решите сменить работу.
При этом Вы вполне могли бы работать ФОП-ом честно, без всяких схем и упрощений. Вам лично, никаких потерь это не доставило-бы. Компания тоже в убытке от этого не будет.
Практик-невежда, так и запишем Только полный невежда может начинать судить о том, как у кого ведется бухгалтерия, даже не зная, как именно человек оформлен, а тем более - какой у него опыт в этом вопросе. Впрочем, это не впервой, вы так искренни в своих заблуждениях, что готовы генерировать бред на любую тему.
Faceless написав:И этой возможностью злоупотребляют массово, а те, кто оформляет людей по-белому как наемных работников, оказываются в невыгодном положении - те же банки, например (хотя они тоже уже много где переходят на такую схему).
Спорный вопрос насколько работа по схеме ФОП, вместо оформления найма - это чем-то злоупотребление. IMHO, тут идеально позволять решать работнику: хошь, будь наёмным и будешь горя не знать, но на руки будет меньше, а хошь - наслаждайся рисками (на самом деле очень условными), деньгами и отдавай ПФ сверх минимума столько, сколько захочешь. Государство и ПФ, конечно, при этом сильно налогов не досчитаются, но это другой вопрос Злоупотребление - это, когда в ресторане каждый официант как будто бы сам продукты покупает и вместо ресторана, как организации, кучка ФОПов на первой-второй группе, которая от не маленького оборота платит налог даже не процентный.
Согласен, это спорный вопрос. Злоупотреблением я это называю потому, что идея самой упрощенки была не для таких целей, это основная причина. Те, кто работает по такой схеме, ведь на самом деле никакие не предприниматели, просто так можно легально платить меньше налогов. И по сравнению с обычными "наемными" работниками они просто напросто намного меньше платят налогов и сборов. Я в принципе только за то, чтобы налогов и сборов было меньше, но есть проблема того же ПФ, она общая, но тянут его на своем горбу как раз наемные работники. А те, кто делал взносы с минималки, по сути не должны бы рассчитывать даже на минимальную пенсию (я понимаю, что это копейки, но их взносы в ПФ настолько мизерны, что не оправдывают и этого) - но формально таки могут потом на нее рассчитывать.
Немножко не корректно: 1. ФОП для большого предприятия - вариант не содержать целый штат временных работников. 2. ФОП для большого предприятия - вариант иметь перспективу к развитию риски которого на себя берёт ФОП. 3. ФОП для большого предприятия - вариант иметь собственную базу "завтрашнего дня", не оплачивая работу множества Государственных структур, которые содержать они даже теоретически не в состоянии. 4. ФОП для большого предприятия - ниша зондирования рынка(немного тупо выразился - но думаю суть поняли). Именно малый предприниматель ищет зону потребления и формы товара затребованного для рынка. 5. ФОП - если следовать "немецкой логике" - как раз и создаёт дефицит потребления на рынке. 6. Уход от необоснованного налогообложения - этого по определению довиваються все.
Проблемы ПФ - не имеют ничего общего с ФОПами - это результат принудительного банкротства больших базовых Государственных и уже частных предприятий. - Насильственное банкротство, приватизация, уничтожение. Самых больших плательщиков налогов. К примеру такими были предприятия ГМК, Энергетики, транспорта,... - уничтожение идёт насильственное.
Faceless написав:есть проблема того же ПФ, она общая, но тянут его на своем горбу как раз наемные работники.
Да нет с ним проблемы. Он же не только с ЕСВ наполняется, а и траншами с бюджета тоже. И Гетманцев обещает для наёмного работника все налоги слить в один. Я так понимаю, что в такой схеме ПФ будет просто финансироваться из бюджета на столько, сколько захочется. Чем наполнять бюджет - другой вопрос. Если не хочется уменьшать налоговую нагрузку, можно компенсировать поднятием НДС. Пусть себе все физики/ФОПы платят по 5%, а остальное доплачивают, покупая украинские товары (ну или легальный импорт). И врага из ФОПов делать не надо и, вроде, справедливо и бухгалтерам большое облегчение (бухгалтерия для наёмного работника - это тот ещё адъ). Но, видимо, не в государственных это интересах.
Faceless написав:А те, кто делал взносы с минималки, по сути не должны бы рассчитывать даже на минимальную пенсию (я понимаю, что это копейки, но их взносы в ПФ настолько мизерны, что не оправдывают и этого) - но формально таки могут потом на нее рассчитывать.
Ой ли? Прямо сейчас: ЕСВ 1430 грн, минимальная пенсия при наличии стажа: 2500 грн. Для мужиков выход на пенсию в 60 лет и стаж 35 лет. 60 + 1430 * 35 / 2500 = 80. При средней продолжительности жизни мужчин в 63 года. Женщины для ПФ разорительнее: минимальный стаж поменьше, живут дольше, но подозреваю, что вкупе ПФ всё равно будет в плюсе. Есть, конечно, момент, что ЕСВ - это ещё и соцстрах, но отпуск предпринимателю не положен, больничные (которые за счёт соцстраха уже сейчас только начиная с шестого дня) тоже вряд ли такие уж большие. Пособия по безработице разве что ощутимую сумму могут составить, но тут скорее нужно смотреть в сторону, как стимулировать народ работать, а не на пособии сидеть.
moveton написав:Есть, конечно, момент, что ЕСВ - это ещё и соцстрах, но отпуск предпринимателю не положен, больничные (которые за счёт соцстраха уже сейчас только начиная с шестого дня) тоже вряд ли такие уж большие.
сомневаюсь, что ктото из предпринимателей чтото получает из соцстраха по больничным или отпускам. Уж сильно геморная и бюрократическая процедура, проще заплатить ЕСВ за период болезни или отпуска и не морочить себе голову, не создавая себе лишних проблем на ровном месте
Из соцстраха в основном партноменклатура кормится - прокуроры, судьи, чиновники и т.п.
По той-же причине кстати и наёмным работникам в частных компаниях проще платить зарплату во время отпуска или больничных, чтобы не связываться с соцстрахом.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 24 січ, 2022 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:есть проблема того же ПФ, она общая, но тянут его на своем горбу как раз наемные работники.
Да нет с ним проблемы. Он же не только с ЕСВ наполняется, а и траншами с бюджета тоже. И Гетманцев обещает для наёмного работника все налоги слить в один. Я так понимаю, что в такой схеме ПФ будет просто финансироваться из бюджета на столько, сколько захочется. Чем наполнять бюджет - другой вопрос. Если не хочется уменьшать налоговую нагрузку, можно компенсировать поднятием НДС. Пусть себе все физики/ФОПы платят по 5%, а остальное доплачивают, покупая украинские товары (ну или легальный импорт). И врага из ФОПов делать не надо и, вроде, справедливо и бухгалтерам большое облегчение (бухгалтерия для наёмного работника - это тот ещё адъ). Но, видимо, не в государственных это интересах.
Faceless написав:А те, кто делал взносы с минималки, по сути не должны бы рассчитывать даже на минимальную пенсию (я понимаю, что это копейки, но их взносы в ПФ настолько мизерны, что не оправдывают и этого) - но формально таки могут потом на нее рассчитывать.
Ой ли? Прямо сейчас: ЕСВ 1430 грн, минимальная пенсия при наличии стажа: 2500 грн. Для мужиков выход на пенсию в 60 лет и стаж 35 лет. 60 + 1430 * 35 / 2500 = 80. При средней продолжительности жизни мужчин в 63 года. Женщины для ПФ разорительнее: минимальный стаж поменьше, живут дольше, но подозреваю, что вкупе ПФ всё равно будет в плюсе. Есть, конечно, момент, что ЕСВ - это ещё и соцстрах, но отпуск предпринимателю не положен, больничные (которые за счёт соцстраха уже сейчас только начиная с шестого дня) тоже вряд ли такие уж большие. Пособия по безработице разве что ощутимую сумму могут составить, но тут скорее нужно смотреть в сторону, как стимулировать народ работать, а не на пособии сидеть.
Транши с бюджета - это восполнение дефицита ПФ, это следствие того, что доходы ПФ не покрывают расходов, даже при текущих мизерных пенсиях (и причина совсем не в спецпенсиях отдельных категорий - это не более 1% ПФ) Хотя действительно, разделение ПФ и бюджета условное, было время, когда ПФ был просто статьёй бюджета. Но, по-хорошему, ПФ должен полностью финансироваться от ЕСВ, но для нас это недостижимо. Про "ой ли". Во-первых, ЕСВ - это и взносы на пенсии, и финансирование пособий по безработице, и декретных, и больничных. Во-вторых, даже брутто, взнос в 1430 грн не покрывает даже одну минимальную пенсию, даже если предположить, что все пойдёт на пенсии. А ПФ - солидарный. То есть, тот, кто не покрывал взносами даже одной минимальной пенсии тогдашнего пенсионера, может рассчитывать таки получать эту самую минимальную пенсию от взносов других работающих. Я понимаю, что вы аппелируете, мол, даже делая взносы в 50% от минпенсии но в течение 30+ лет, вполне можно рассчитывать на минпенсию на тот ожидаемый десяток-полтора лет. Но, увы, у нас ПФ не накопительный, и так это не работает.