Я не вижу причин, почему ПФ должен финансироваться только от ЕСВ. Но даже если так, в чем проблема пустить весь ЕСВ в ПФ, т.е. убрать отчисления в соцстрах? Но нет, это удобная кормушка...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:27
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:38
Re: Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку
Весь ЕСВ и так идёт в ПФ. Но вот этих средств недостаточно в принципе. И кормушки тут ни при чем. У нас огромная масса людей работает неофициально, огромная масса людей работают как фопы или с ЗП в конвертах, и делают взносы с минималки, всех взносов ЕСВ в принципе делается меньше, чем нужно на пенсии.
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:55
Не вижу что такого уж хорошего в наполнении чисто из ЕСВ и наличии отдельного ЕСВ в принципе. Как по мне, только бухгалтерию усложняет. А судя по тому, что обещает Гетманцев, он моё мнение разделяет.
А почему должно быть, чтобы внос в ПФ покрывал минимальную пенсию, если время на пенсии значительно короче, чем даже необходимый для пенсии стаж? Я вижу два условно справедливых варианта:
1) ПФ виртуально аккумулирует взносы за всю жизнь и потом из этой суммы платит пенсию. По такой арифметике существующий ЕСВ минимальную пенсию очень даже оправдывает. Будет ПФ во что-то инвестировать, чтобы компенсировать инфляцию, или так и останется нынешняя солидарная пирамида - его проблемы.
2) Поделить взносы человека в каждом году на общий размер взносов в ПФ того года и высчитать из этого среднее за всю его жизнь до выхода на пенсию. ПФ текущего года распределять в пропорции этих средних. Это напрямую отражает солидарку. Заодно предельно упрощается расчёт (не нужно никаких индексаций и минимальных стажей). Какая при этом получится пенсия для текущего минимального ЕСВ - нужно считать, но я навскидку сильно не уверен, что меньше минимальной.
Востаннє редагувалось moveton в Пон 24 січ, 2022 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:56
а пособия и больничные с чего платятся?
и те и другие платят как минимум с минималки. зачем больше платить не вижу смысла. Всеравно пенсия выше минималки только у прокуроров и судей будет.
Я вообще считаю несправедливой систему с разной пенсией и разными отчислениями. Отчисления в ПФ у всех должны быть одинаковые и пенсия тоже у всех должна быть одинаковой. Хочешь больше - собирай и вкладывай во чтото сам.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 24 січ, 2022 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:02
У вас дискусія кудись в сторону поповзла. Якщо мова піде про заборону продажу саме послуг, буду підписувати трохи видозмінені акти в яких замість "provided services" буде стояти "provided programming code" чи щось подібне.
Або взагалі буду тільки інтелектуальні права продавати: "In accordance with Agreement, the Contractor has transferred, and the Customer has received all the exclusive property rights for all objects of intellectual property rights executed for the Client(s) of the Customer or for the Customer itself for the full term of copyright."
Кормити Гетьманцева і всю гопкомпанію, що прикриваються пенсіонерами, ніякого бажання немає. Своїх пенсіонерів я якось сам прокормлю, а на міфічну пенсію в майбутньому не розраховую (хоча навіть по тим розрахункам за попередні роки коли фопом не працював, вона мала б бути вище середньої).
Зараз переглядають цей форум: she_ne_investor і 36 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|