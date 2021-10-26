Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...

Додано: Пон 24 січ, 2022 21:55

Faceless написав: Но, по-хорошему, ПФ должен полностью финансироваться от ЕСВ, но для нас это недостижимо. Но, по-хорошему, ПФ должен полностью финансироваться от ЕСВ, но для нас это недостижимо.

Faceless написав: Во-вторых, даже брутто, взнос в 1430 грн не покрывает даже одну минимальную пенсию, даже если предположить, что все пойдёт на пенсии. А ПФ - солидарный. То есть, тот, кто не покрывал взносами даже одной минимальной пенсии тогдашнего пенсионера, может рассчитывать таки получать эту самую минимальную пенсию от взносов других работающих.

Я понимаю, что вы аппелируете, мол, даже делая взносы в 50% от минпенсии но в течение 30+ лет, вполне можно рассчитывать на минпенсию на тот ожидаемый десяток-полтора лет. Но, увы, у нас ПФ не накопительный, и так это не работает. Во-вторых, даже брутто, взнос в 1430 грн не покрывает даже одну минимальную пенсию, даже если предположить, что все пойдёт на пенсии. А ПФ - солидарный. То есть, тот, кто не покрывал взносами даже одной минимальной пенсии тогдашнего пенсионера, может рассчитывать таки получать эту самую минимальную пенсию от взносов других работающих.Я понимаю, что вы аппелируете, мол, даже делая взносы в 50% от минпенсии но в течение 30+ лет, вполне можно рассчитывать на минпенсию на тот ожидаемый десяток-полтора лет. Но, увы, у нас ПФ не накопительный, и так это не работает.

Не вижу что такого уж хорошего в наполнении чисто из ЕСВ и наличии отдельного ЕСВ в принципе. Как по мне, только бухгалтерию усложняет. А судя по тому, что обещает Гетманцев, он моё мнение разделяет.А почему должно быть, чтобы внос в ПФ покрывал минимальную пенсию, если время на пенсии значительно короче, чем даже необходимый для пенсии стаж? Я вижу два условно справедливых варианта:1) ПФ виртуально аккумулирует взносы за всю жизнь и потом из этой суммы платит пенсию. По такой арифметике существующий ЕСВ минимальную пенсию очень даже оправдывает. Будет ПФ во что-то инвестировать, чтобы компенсировать инфляцию, или так и останется нынешняя солидарная пирамида - его проблемы.2) Поделить взносы человека в каждом году на общий размер взносов в ПФ того года и высчитать из этого среднее за всю его жизнь до выхода на пенсию. ПФ текущего года распределять в пропорции этих средних. Это напрямую отражает солидарку. Заодно предельно упрощается расчёт (не нужно никаких индексаций и минимальных стажей). Какая при этом получится пенсия для текущего минимального ЕСВ - нужно считать, но я навскидку сильно не уверен, что меньше минимальной.