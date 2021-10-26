Я не вижу причин, почему ПФ должен финансироваться только от ЕСВ. Но даже если так, в чем проблема пустить весь ЕСВ в ПФ, т.е. убрать отчисления в соцстрах? Но нет, это удобная кормушка...
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:27
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:38
Re: Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку
Весь ЕСВ и так идёт в ПФ. Но вот этих средств недостаточно в принципе. И кормушки тут ни при чем. У нас огромная масса людей работает неофициально, огромная масса людей работают как фопы или с ЗП в конвертах, и делают взносы с минималки, всех взносов ЕСВ в принципе делается меньше, чем нужно на пенсии.
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:55
Не вижу что такого уж хорошего в наполнении чисто из ЕСВ и наличии отдельного ЕСВ в принципе. Как по мне, только бухгалтерию усложняет. А судя по тому, что обещает Гетманцев, он моё мнение разделяет.
А почему должно быть, чтобы внос в ПФ покрывал минимальную пенсию, если время на пенсии значительно короче, чем даже необходимый для пенсии стаж? Я вижу два условно справедливых варианта:
1) ПФ виртуально аккумулирует взносы за всю жизнь и потом из этой суммы платит пенсию. По такой арифметике существующий ЕСВ минимальную пенсию очень даже оправдывает. Будет ПФ во что-то инвестировать, чтобы компенсировать инфляцию, или так и останется нынешняя солидарная пирамида - его проблемы.
2) Поделить взносы человека в каждом году на общий размер взносов в ПФ того года и высчитать из этого среднее за всю его жизнь до выхода на пенсию. ПФ текущего года распределять в пропорции этих средних. Это напрямую отражает солидарку. Заодно предельно упрощается расчёт (не нужно никаких индексаций и минимальных стажей). Какая при этом получится пенсия для текущего минимального ЕСВ - нужно считать, но я навскидку сильно не уверен, что меньше минимальной.
Востаннє редагувалось moveton в Пон 24 січ, 2022 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:56
а пособия и больничные с чего платятся?
и те и другие платят как минимум с минималки. зачем больше платить не вижу смысла. Всеравно пенсия выше минималки только у прокуроров и судей будет.
Я вообще считаю несправедливой систему с разной пенсией и разными отчислениями. Отчисления в ПФ у всех должны быть одинаковые и пенсия тоже у всех должна быть одинаковой. Хочешь больше - собирай и вкладывай во чтото сам.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 24 січ, 2022 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:02
У вас дискусія кудись в сторону поповзла. Якщо мова піде про заборону продажу саме послуг, буду підписувати трохи видозмінені акти в яких замість "provided services" буде стояти "provided programming code" чи щось подібне.
Або взагалі буду тільки інтелектуальні права продавати: "In accordance with Agreement, the Contractor has transferred, and the Customer has received all the exclusive property rights for all objects of intellectual property rights executed for the Client(s) of the Customer or for the Customer itself for the full term of copyright."
Кормити Гетьманцева і всю гопкомпанію, що прикриваються пенсіонерами, ніякого бажання немає. Своїх пенсіонерів я якось сам прокормлю, а на міфічну пенсію в майбутньому не розраховую (хоча навіть по тим розрахункам за попередні роки коли фопом не працював, вона мала б бути вище середньої).
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:07
Re: Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку
Потому что, увы, ПФ солидарный, и ничего не накапливается в принципе.
П 1) хорош всем, кроме сложности внедрения. Ибо накапливать нужно одновременно с выплатой текущих пенсий.
П 2) требует не просто изменения законодательства, а в первую очередь правок в Конституцию. И да, я более чем уверен, что выйдет меньше минимальной для многих, а особенно тех, у кого в силу возраста не было никаких взносов в ПФ, ибо и ПФ не было
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:21
Re: Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку
У них с ПФ и так единый счёт, на который платится ЕСВ, я об этом. И вообще, их давно хотят вообще объединить.
Насчёт минимальной пенсии вранье, во-первых. У любого, у кого была белая официальная ЗП выше средней, пенсия будет далеко не минималка.
Ваша идея про одинаковые взносы имеет право на жизнь, это называется типа пособие, а пенсии, кому охота, должны быть накопительные. Но, опять таки, это даже не изменение законодательства, это целая конституционная реформа, и неизбежное снижение пенсий тем, у кого они сейчас выше минимальных. Ни одна политсила на это не пойдёт
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:36
Пусть себе не накапливается. Как из этого следует, что минимальный ЕСВ должен покрывать одну минимальную пенсию, а не половину или не две?
Если он хорош, то, как я уже сказал, 35 лет минимального ЕСВ минимальную пенсию после 60 покрывают с лихвой, поэтоум не нужно предпринимателей обижать Как его внедрять - это уже другой вопрос. Правительство обещает и накопительный уровень тоже. Как-то себе, видать, представляет. Но у нас вопрос исключительно о том, так нарабатывают ли по-справедливости предприниматели себе на минимальную пенсию или нет.
Можно подумать, что Конституция у нас в граните высечена. Заради хорошего дела можно и поменять. Думаю, что это самая малая проблема. Есессно, при такой системе будет масса людей с пенсиями ниже нынешней минимальной даже если им как-то зачесть работу до создания ПФ. Да и вообще минимальной пенсии не будет, как понятия. Но мы всё таки о предпринимателях: допустим, все в стране платят минимальный на сейчас ЕСВ и нет инфляции. Получится ли на выходе пенсия в размере не меньше нынешней минимальной, если отработать к 60 годам 35 лет? Думаю, если пропорция пенсов к работающим не изменится, то получится, потому, что по сути деньги разложатся так, как в первом варианте. Если процент пенсов станет больше, то может и не получится, но это может и не верно учитывать потому, что мы говорим о минимальной пенсии на сейчас.
Додано: Пон 24 січ, 2022 23:37
Re: Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку
Потому что у нас почти одинаковое кол-во пенсов и плательщиков ЕСВ. Было бы пенсов вдвое меньше, чем плательщиков - можно было бы говорить хоть о половине
К сожалению, вопрос внедрения - краеугольный, так сказать. Как правительсно видит себе внедрение накопительной - я, честно говоря, не представляю. Мы еле-еле тянем текущую солидарку. Чтобы внедрить накопительную, нужно на эти накопление откуда-то брать.
Да, как нарабатывают. Так вот, имхо, никак. Логика такова, что если взносов человека сейчас недостаточно, чтобы содержать хотя бы одного человека на минималке (учитывая, что соотношение пенсов и плательщиков примрно 1 к 1), то он не заслуживает даже на минималку в будущем. Все равно, сколько лет от делал взносы. Пока у нас солидарная система - то так.
Это самоубийство любой политсиле, ибо будет означать, в любом случае, падение доходов стабильного электората - пенсионеров.
Вы сейчас размышляете о гипотетическом будущем. Я же говорю о ситуации сейчас. Пока что никто из пенсионеров в принципе не может попасть в категорию "платил взносы в ПФ Украины 35 лет", по объективным причинам. Сейчас же, если все пересчитать, это будет катастрофа.
Додано: Пон 24 січ, 2022 23:58
В 92м мы уже проходили изменения пенсионной системы.
В 2011 её одесситы, в Конституционном суде перетрактовали.
Отсюда получили официально тупо гипер коррупционное Гоударство.
Если всё официально озвучить - реально работать в Украине останеться один "Пианист".
Миллионы "баранов, кроликов,..." - сегодня, работают только за обещания лучшей жизни - когда нибудь потом "На пенсии".
Гниды им даже забыли З/П платить - задолженность по З/П сумасшедшая. При чём это в реальном производственном секторе.
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