Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...

Додано: Пон 24 січ, 2022 22:02

У вас дискусія кудись в сторону поповзла. Якщо мова піде про заборону продажу саме послуг, буду підписувати трохи видозмінені акти в яких замість "provided services" буде стояти "provided programming code" чи щось подібне.

Або взагалі буду тільки інтелектуальні права продавати: "In accordance with Agreement, the Contractor has transferred, and the Customer has received all the exclusive property rights for all objects of intellectual property rights executed for the Client(s) of the Customer or for the Customer itself for the full term of copyright."

Кормити Гетьманцева і всю гопкомпанію, що прикриваються пенсіонерами, ніякого бажання немає. Своїх пенсіонерів я якось сам прокормлю, а на міфічну пенсію в майбутньому не розраховую (хоча навіть по тим розрахункам за попередні роки коли фопом не працював, вона мала б бути вище середньої).