Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...

Додано: Пон 24 січ, 2022 22:36

Faceless написав: Потому что, увы, ПФ солидарный, и ничего не накапливается в принципе. Потому что, увы, ПФ солидарный, и ничего не накапливается в принципе.

Faceless написав: П 1) хорош всем, кроме сложности внедрения. Ибо накапливать нужно одновременно с выплатой текущих пенсий.

П 1) хорош всем, кроме сложности внедрения. Ибо накапливать нужно одновременно с выплатой текущих пенсий.

Faceless написав: П 2) требует не просто изменения законодательства, а в первую очередь правок в Конституцию. И да, я более чем уверен, что выйдет меньше минимальной для многих, а особенно тех, у кого в силу возраста не было никаких взносов в ПФ, ибо и ПФ не было П 2) требует не просто изменения законодательства, а в первую очередь правок в Конституцию. И да, я более чем уверен, что выйдет меньше минимальной для многих, а особенно тех, у кого в силу возраста не было никаких взносов в ПФ, ибо и ПФ не было

Пусть себе не накапливается. Как из этого следует, что минимальный ЕСВ должен покрывать одну минимальную пенсию, а не половину или не две?Если он хорош, то, как я уже сказал, 35 лет минимального ЕСВ минимальную пенсию после 60 покрывают с лихвой, поэтоум не нужно предпринимателей обижатьКак его внедрять - это уже другой вопрос. Правительство обещает и накопительный уровень тоже. Как-то себе, видать, представляет. Но у нас вопрос исключительно о том, так нарабатывают ли по-справедливости предприниматели себе на минимальную пенсию или нет.Можно подумать, что Конституция у нас в граните высечена. Заради хорошего дела можно и поменять. Думаю, что это самая малая проблема. Есессно, при такой системе будет масса людей с пенсиями ниже нынешней минимальной даже если им как-то зачесть работу до создания ПФ. Да и вообще минимальной пенсии не будет, как понятия. Но мы всё таки о предпринимателях: допустим, все в стране платят минимальный на сейчас ЕСВ и нет инфляции. Получится ли на выходе пенсия в размере не меньше нынешней минимальной, если отработать к 60 годам 35 лет? Думаю, если пропорция пенсов к работающим не изменится, то получится, потому, что по сути деньги разложатся так, как в первом варианте. Если процент пенсов станет больше, то может и не получится, но это может и не верно учитывать потому, что мы говорим о минимальной пенсии на сейчас.