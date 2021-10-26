Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...

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  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 00:37

  Faceless написав:Да, как нарабатывают. Так вот, имхо, никак. Логика такова, что если взносов человека сейчас недостаточно, чтобы содержать хотя бы одного человека на минималке (учитывая, что соотношение пенсов и плательщиков примрно 1 к 1), то он не заслуживает даже на минималку в будущем. Все равно, сколько лет от делал взносы. Пока у нас солидарная система - то так.

Тут два момента. Во-первых, кроме пенсов и плательщиков ЕСВ существует ещё и не хилая группа допенсионного возраста, которая ЕСВ по разным причинам не платит. Если первых двух два по 11 лям, то оставшихся с учётом оккупированных территорий (пенсии ведь туда тоже платятся) полстраны наберётся. А 35 лет стажа при 60 годах выхода на пенсию предполагает, что допустимый процент бездельников - это 1 - 35/60 = 42% В первую очередь именно они пенсии не достойны (они и устранятся по недостатку стажа), а вот платящим получается уже положено несколько больше, чем их текущий взнос. Если на пальцах, почему их важно учитывать для справедливости: допустим, из нынешних плательщиков резко перестают платить все, кроме одного. Да будь он даже суперолигархом, он не заплатит ЕСВ в размере минимальной пенсии на 11 лям пенсов. Но значит ли это, что он, плятящий, допустим, миллион в месяц, не достоин минимальной пенсии?

Во-вторых, как мы знаем, половина нынешнего ПФ - это транши из бюджета, т.е. предприниматели в ПФ вкладывают не только ЕСВ, но и часть прочих налогов (а это не только ЕН, но и НДС). Сколько же они в итоге вкладывают в ПФ, дело тёмное, поэтому для справедливости можно ограничиться ЕСВ, но умножить его на текущий ПФ делённый на суммарный размер ЕСВ, т.е. где-то на два.

По совокупности получаем, что по-справедливости на минималку предприниматели нарабатывают. Скорее, даже несколько больше.

Про внедрение справедливой системы я вообще не говорю. Ежу понятно, что это очень социально больно. Вопрос был только, если та или иная справедливая система каким-то чудом образуется, в ней нормально будет платить 1430 грн 35 лет, чтобы после 60 лет тебе была положена пенсия в 2500 грн? Мне кажется, что даже с лихвой. Поэтому говорить, что предприниматели потом будут паразитировать на ПФ - это не корректно. Они свою минималку полностью отрабатывают (допуская, что у них таки наберётся стаж в 35 лет).
moveton
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