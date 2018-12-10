RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Продовження дії віртуальної
картки Ощадбанку

Продовження дії віртуальної картки Ощадбанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 04:01

Продовження дії віртуальної картки Ощадбанку

Добрий ранок!Є таке запитання.Підкажіть будь ласка.Маю віртуальну картку Ощадбанку.Я знаю,що вона прив"язана до моєї основної картки Ощадбанку.Таке запитання до вас!Якщо дія основної карточки Ощадбанку,закінчується,то цілком зрозуміло,що закінчується дія і віртуальної карточки.Але коли я продовжую дію основної картки Ощадбанку(шляхом випуску нової карточки),то віртуальна картка(срок дії цієї картки),яка прив"язана до основної картки,продовжується автоматично,чи ні???Чи потрібно,щоб продовжити срок дії цієї віртуальноїкарточки,також її переустановити по новому???Або може,її(ВІРТУАЛЬНУ КАРТКУ) треба закрити повністю,і відкрити нову віртуальну картку,чи не треба цього робити?Чи може вона(срок її дії),автоматично продовжиться??? Підкажіть будь ласка!Дякую.
NovoI
 
Повідомлень: 59
З нами з: 27.12.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як зняти валюту з картки іноземного банку
D2 » Чет 14 тра, 2020 16:42
8 21686
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 14:32
panchenkoiyats
Finance.ua: Валютні картки monobank 1, 2
D2 » Пон 10 гру, 2018 13:30
18 13626
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 16:35
Ірина_
На що здатні кредитні картки і миттєва розстрочка
Ірина_ » Пон 06 вер, 2021 16:03
0 457
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 16:03
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron