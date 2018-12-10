Продовження дії віртуальної картки Ощадбанку

Додано: Нед 23 січ, 2022 04:01
Добрий ранок!Є таке запитання.Підкажіть будь ласка.Маю віртуальну картку Ощадбанку.Я знаю,що вона прив"язана до моєї основної картки Ощадбанку.Таке запитання до вас!Якщо дія основної карточки Ощадбанку,закінчується,то цілком зрозуміло,що закінчується дія і віртуальної карточки.Але коли я продовжую дію основної картки Ощадбанку(шляхом випуску нової карточки),то віртуальна картка(срок дії цієї картки),яка прив"язана до основної картки,продовжується автоматично,чи ні???Чи потрібно,щоб продовжити срок дії цієї віртуальноїкарточки,також її переустановити по новому???Або може,її(ВІРТУАЛЬНУ КАРТКУ) треба закрити повністю,і відкрити нову віртуальну картку,чи не треба цього робити?Чи може вона(срок її дії),автоматично продовжиться??? Підкажіть будь ласка!Дякую.