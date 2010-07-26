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Создание корпоративного фонда
(КИФ), продажа нового КИФ

Создание корпоративного фонда (КИФ), продажа нового КИФ
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Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 14:04

Создание корпоративного фонда (КИФ), продажа нового КИФ

Создаём корпоративные инвестиционные фонды под клиента.
Если у Вас нет времени и нужно быстро запустить инвестиционный проект, предлагаем приобрести уже готовый новый инвестиционный фонд. Регистрация доп.эмиссии акций корпоративного фонда входит в стоимость КИФ. тел. (044) 3343949, itandem.com.ua
july2385
 
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