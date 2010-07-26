|
|
|
Создание корпоративного фонда (КИФ), продажа нового КИФ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
Додано: Нед 23 січ, 2022 14:04
Создаём корпоративные инвестиционные фонды под клиента.
Если у Вас нет времени и нужно быстро запустить инвестиционный проект, предлагаем приобрести уже готовый новый инвестиционный фонд. Регистрация доп.эмиссии акций корпоративного фонда входит в стоимость КИФ. тел. (044) 3343949, itandem.com.ua
-
july2385
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 12.08.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14
|118759
|
|
|1
|5088
|
|
|3
|7508
|
Пон 26 лип, 2010 15:14
Глеб
|