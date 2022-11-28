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Які автомобілі не пройдуть
обов'язковий техогляд у 2022 році

Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 20:01

  GALeon написав:
_hunter написав:
  GALeon написав:А че не пройдут? Сертификацию же проходят ;)

Обычно сразу после прохождения сертификации -- возвращают родные стопари/поворотники/лобачи.


Обычно во время прохождения сертификации родные фонари/стопари и не сеииабт

Это если "побахатому" проходить -- не выходя из офиса. Обычно -- всетаки не родные.
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 07:54

Re: Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022

_hunter написав:
  GALeon написав:
_hunter написав:[quote="5383281:GALeon"]А че не пройдут? Сертификацию же проходят ;)

Обычно сразу после прохождения сертификации -- возвращают родные стопари/поворотники/лобачи.


Обычно во время прохождения сертификации родные фонари/стопари и не сеииабт

Это если "побахатому" проходить -- не выходя из офиса. Обычно -- всетаки не родные.[/quote]Не выдумывайте. В цену прохождения сертификации уже заложено закрытие глаз на это. Знакомый проходил - я спросил как так прошел - по блату/доп.оплату- ответил, что нет - загнал авто, оплатил и через 15 минут вуаля.... Говорит, у них там конвеер американцев и схема отработана...
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:32

Ви подивіться скільки корчів їзде по наших дорогах для того щоб почати запроваджувати такий ТО дайте людям заробити на відповідне авто
aleksejsavcenko511
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:49

  GALeon написав:Неппханле поле для коррупции

Код: Виділити все
У законопроекті, який підготувало МВС, ясно сказано, що обов’язковий техогляд не зможуть пройти автомобілі, що побували в серйозному ДТП. Експерти під час техогляду будуть виявляти і аналізувати всі пошкодження. При найменшому сумніві автомобіль не допустять до подальшої експлуатації.

- А как Вы хотели?
- Война - войной, а кушать и собирать дань, не работая, а по сути "контролируя" - хочется.
- Если нарид станет иметь транспорт и не платить "мзду", то как жить дальше?
Kudrjavuy
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