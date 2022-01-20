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Опалення дровами: скільки
коштуватиме і які деревні...

Опалення дровами: скільки коштуватиме і які деревні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:50

  airmax78 написав:Вообще,судя по вони на окраинах Киева, выгоднее всего отапливаться мусором.
2021 год, собираемся на Марс. А тут такая тема: какими дровами выгоднее отапливать... Это ПЦ комрады.

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