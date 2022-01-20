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Скільки грошей покупці витратять
на нові київські квартири

Скільки грошей покупці витратять на нові київські квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:17

Скільки грошей покупці витратять на нові київські квартири

Пропонуємо до обговорення:
Такий прогноз зробив засновник і керуючий партнер групи девелоперських компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

Дивися повний текст Скільки грошей покупці витратять на нові київські квартири.
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