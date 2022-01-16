|
|
|
Що треба знати, оформлюючи позику з онлайн-договором
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 січ, 2022 09:30
Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався у НБУ юридичні аспекти оформлення позики через сайт або мобільний додаток фінансової установи.
Дивися повний текст Що треба знати, оформлюючи позику з онлайн-договором
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97192
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 24 січ, 2022 09:30
Что лучше туда не суваться, потому что все равно обманут
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3987
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 781 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|129
|
|
|2
|279
|
|
|3
|323
|
|