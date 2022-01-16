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Що треба знати, оформлюючи
позику з онлайн-договором

Що треба знати, оформлюючи позику з онлайн-договором
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:30

Що треба знати, оформлюючи позику з онлайн-договором

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався у НБУ юридичні аспекти оформлення позики через сайт або мобільний додаток фінансової установи.

Дивися повний текст Що треба знати, оформлюючи позику з онлайн-договором.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:30

Что лучше туда не суваться, потому что все равно обманут
p_a_l
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