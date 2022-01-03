RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Яких сфер торкнуться
масові звільнення

Яких сфер торкнуться масові звільнення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:35

Яких сфер торкнуться масові звільнення

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IV кварталі 2021 року.

Дивися повний текст Яких сфер торкнуться масові звільнення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97192
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:35

Вон, псина поганая, вон! Сельское хозяйство отдадим "Монсанто" и "Дюпонт". Всё закроем, и вас, колхозников, тоже. Купуй в "АТБ". (с).
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 182
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:44

Вообще удивительно, что у нас еще остаются рабочие места в сельском хозяйстве. На западе фермы и производства как правило автоматизированы. Пара человек может спокойно обслуживать всю ферму или целый завод, ведь вся их работа сводится к проверке, настройке или замене модулей автоматики.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 26.06.21
Подякував: 187 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, vt313 і 41 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Претендентів 20 – вакансія одна: у яких галузях найвища...
R2 » Чет 20 січ, 2022 10:53
7 445
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 січ, 2022 13:43
Gastarbaiter
Накопичувальна пенсія: на яких умовах підприємства з...
R2 » Нед 16 січ, 2022 15:42
8 666
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 12:55
Kudrjavuy
Стало відомо, на яких автомобілях в Україні найчастіше...
R2 » Пон 03 січ, 2022 18:48
4 494
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 18:20
evaw_tarsh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.