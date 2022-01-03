Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IV кварталі 2021 року.
Дивися повний текст Яких сфер торкнуться масові звільнення.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 10:35
Яких сфер торкнуться масові звільнення
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Дивися повний текст Яких сфер торкнуться масові звільнення.
Додано: Пон 24 січ, 2022 10:35
Вон, псина поганая, вон! Сельское хозяйство отдадим "Монсанто" и "Дюпонт". Всё закроем, и вас, колхозников, тоже. Купуй в "АТБ". (с).
Додано: Пон 24 січ, 2022 10:44
Вообще удивительно, что у нас еще остаются рабочие места в сельском хозяйстве. На западе фермы и производства как правило автоматизированы. Пара человек может спокойно обслуживать всю ферму или целый завод, ведь вся их работа сводится к проверке, настройке или замене модулей автоматики.
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