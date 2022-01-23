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ЄС виділить 1,2 млрд євро
макрофінансової допомоги Україні

ЄС виділить 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 16:28

ЄС виділить 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Пропонуємо до обговорення:
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала нову програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро.

Дивися повний текст ЄС виділить 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.
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