У Верховній Раді не планують скасовувати застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб-підприємців.
Дивися повний текст Гетманцев виключив можливість скасування Радою касових апаратів для ФОП.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:57
Гетманцев виключив можливість скасування Радою касових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев виключив можливість скасування Радою касових апаратів для ФОП.
Додано: Вів 25 січ, 2022 11:35
Додано: Вів 25 січ, 2022 12:10
Интересно, почему сколько кипеша вокруг этих РРО ? Ведь понятно, что любая продажа за кеш без чека - это то, с чего никогда не будет заплачен налог. Который для ФОП аж целых 5%. Ну весь мир налоги платит, только мы как марсиане. Совка уже 30 лет как нет, а мы все ищем где бы что спи#$дить. Порядок действительно надо наводить.
Додано: Вів 25 січ, 2022 12:29
Думаю, что людям нужно проголосовать за разгон рады и все этой шоблы государство нужно для людей, а не люди для государства .
Додано: Вів 25 січ, 2022 12:39
Налог будет втройне, когда ФОП потратит, а в ценах включены налоги на налоги и коррупционные расходы. В том числе 20% ПДВ на все продукты питания, что для Европы - дичь дичавшая
аж 5% - это налог от оборота, а не прибыли. Если ФОП работает с наценкой 10%, то он платит налогов по ставки 50% от валовой прибыли. Дичайшие налоги для мелкого бизнеса по сравнению с Европой
Додано: Вів 25 січ, 2022 12:56
Согласно Конституции єдиним джерелом влади в Україні є народ. Не подскажете, народ действительно просил регистраторы для предпринимателей или это самоуправство?
Додано: Вів 25 січ, 2022 13:10
Математика и здравый смысл явно не ваш конек.
ФОП не платит 20% ПДВ. Только 5% с оборота. А те, кто платит 20% не делают этого с оборота. Грубо, купил за 100 грн продал за 110. ПДВ = (110-100)*0.2 = 2 грн. (Словосочетание "додана вартість" в слове ПДВ, как бы намекает). Но ПДВ тяжело администрировать.
Народ, ну не постите свою дурь и безграмотность на форумах, если чего не понимаете.
Джерело влади - народ. Да. Но читаем конституцию дальше. Свою владу этот народ осуществляет через выборные органы власти.
Додано: Вів 25 січ, 2022 13:15
Вот и я об этом, органы власти - это исполнители распоряжений народа. Но давал ли народ распоряжение органам власти вводить регистраторы?
чтото не слышал чтобы народ требовал введения фискальных регистрароров. На каком основании их требуют? Чья это инициатива?
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