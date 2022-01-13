RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев виключив можливість
скасування Радою касових...

Гетманцев виключив можливість скасування Радою касових...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:57

Гетманцев виключив можливість скасування Радою касових...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді не планують скасовувати застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб-підприємців.

Дивися повний текст Гетманцев виключив можливість скасування Радою касових апаратів для ФОП.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97217
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:57

Гетманцев писает против ветра,как бы не просквозило ему орган.
mishanya9999
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 09.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 11:27

Гетманцев сильно расшатывает систему, никак агент Путина?
asdasd
 
Повідомлень: 275
З нами з: 22.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 11:35

  asdasd написав:Гетманцев сильно расшатывает систему

а может пора уже, наконец-то, наводить порядок?
Примат
 
Повідомлень: 94
З нами з: 09.12.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 12:10

Интересно, почему сколько кипеша вокруг этих РРО ? Ведь понятно, что любая продажа за кеш без чека - это то, с чего никогда не будет заплачен налог. Который для ФОП аж целых 5%. Ну весь мир налоги платит, только мы как марсиане. Совка уже 30 лет как нет, а мы все ищем где бы что спи#$дить. Порядок действительно надо наводить.
Nickoss1
 
Повідомлень: 243
З нами з: 10.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 12:29

Думаю, что людям нужно проголосовать за разгон рады и все этой шоблы государство нужно для людей, а не люди для государства .
lsd08111982
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 12.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 12:39

  Nickoss1 написав:Интересно, почему сколько кипеша вокруг этих РРО ? Ведь понятно, что любая продажа за кеш без чека - это то, с чего никогда не будет заплачен налог. Который для ФОП аж целых 5%. Ну весь мир налоги платит, только мы как марсиане. Совка уже 30 лет как нет, а мы все ищем где бы что спи#$дить. Порядок действительно надо наводить.


Налог будет втройне, когда ФОП потратит, а в ценах включены налоги на налоги и коррупционные расходы. В том числе 20% ПДВ на все продукты питания, что для Европы - дичь дичавшая

аж 5% - это налог от оборота, а не прибыли. Если ФОП работает с наценкой 10%, то он платит налогов по ставки 50% от валовой прибыли. Дичайшие налоги для мелкого бизнеса по сравнению с Европой
Grand Touring
 
Повідомлень: 920
З нами з: 23.03.20
Подякував: 296 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 12:56

Согласно Конституции єдиним джерелом влади в Україні є народ. Не подскажете, народ действительно просил регистраторы для предпринимателей или это самоуправство?
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 26.06.21
Подякував: 189 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 13:10

  Grand Touring написав:
  Nickoss1 написав:Интересно, почему сколько кипеша вокруг этих РРО ? Ведь понятно, что любая продажа за кеш без чека - это то, с чего никогда не будет заплачен налог. Который для ФОП аж целых 5%. Ну весь мир налоги платит, только мы как марсиане. Совка уже 30 лет как нет, а мы все ищем где бы что спи#$дить. Порядок действительно надо наводить.


Налог будет втройне, когда ФОП потратит, а в ценах включены налоги на налоги и коррупционные расходы. В том числе 20% ПДВ на все продукты питания, что для Европы - дичь дичавшая

аж 5% - это налог от оборота, а не прибыли. Если ФОП работает с наценкой 10%, то он платит налогов по ставки 50% от валовой прибыли. Дичайшие налоги для мелкого бизнеса по сравнению с Европой


Математика и здравый смысл явно не ваш конек.
ФОП не платит 20% ПДВ. Только 5% с оборота. А те, кто платит 20% не делают этого с оборота. Грубо, купил за 100 грн продал за 110. ПДВ = (110-100)*0.2 = 2 грн. (Словосочетание "додана вартість" в слове ПДВ, как бы намекает). Но ПДВ тяжело администрировать.
Народ, ну не постите свою дурь и безграмотность на форумах, если чего не понимаете.

Джерело влади - народ. Да. Но читаем конституцию дальше. Свою владу этот народ осуществляет через выборные органы власти.
Nickoss1
 
Повідомлень: 243
З нами з: 10.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 13:15

  Nickoss1 написав:Джерело влади - народ. Да. Но читаем конституцию дальше. Свою владу этот народ осуществляет через выборные органы власти.


Вот и я об этом, органы власти - это исполнители распоряжений народа. Но давал ли народ распоряжение органам власти вводить регистраторы?

чтото не слышал чтобы народ требовал введения фискальных регистрароров. На каком основании их требуют? Чья это инициатива?
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 26.06.21
Подякував: 189 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманцев 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 16 січ, 2022 08:54
34 3105
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 10:44
bsa170192
Гетманцев розповів, чи може Україна пройти 2022 рік без...
R2 » Вів 18 січ, 2022 12:01
3 221
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 17:14
alt402
Гетманцев спрогнозував, коли всі ФОП 2-4 групи...
R2 » Чет 13 січ, 2022 11:24
5 7683
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 січ, 2022 16:40
lagutin_andriy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.