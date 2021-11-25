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З лютого італійська влада
впроваджує платне відвідування...

З лютого італійська влада впроваджує платне відвідування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:22

З лютого італійська влада впроваджує платне відвідування...

Пропонуємо до обговорення:
Італійська влада впроваджує обмеження на кількість туристів та плату за відвідування Венеції. Метою таких нововведень є скорочення кількості «одноденних» туристів у місті.

Дивися повний текст З лютого італійська влада впроваджує платне відвідування Венеції.
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