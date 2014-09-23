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Евробонды Украины

Евробонды Украины
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 10:19

Евробонды Украины

Стало возможно покупать евробонды от 1000 долл на биржах ПФТС, УБ
кто инвестировал?
ваши рекомендации?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 12:45

Кто-то через interactive brokers покупал?
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 13:01

  Олежан написав:Стало возможно покупать евробонды от 1000 долл на биржах ПФТС, УБ
кто инвестировал?
ваши рекомендации?


ви можете напряму (без брокера?) купувати на біржі?
greenozon
 
Повідомлень: 12417
З нами з: 01.06.14
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Модератори: Ірина_, Модератор

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