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Евробонды Украины

Евробонды Украины
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 17:34

  greenozon написав:
  Олежан написав:любой брокер имеет доступ в биржам
выбирайте что вам нравится

все вірно, питання в тому яка механіка покупки мікро-лотів (пару бумаг)
не кожен брокер дозволяє таке

почему же? бумаги стоят на рынке заявок
можно покупать на рынке заявок хоть 1 штуку
а брокеру все равно, главное чтоб вы комиссию заплатили

обороты уже по несколько млн в день.
народ входит во вкус?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:56

А где вы видели сделки по 1 шт? Минимум от 100 шт сделки идут
https://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformat ... r=XS921214
spiridonwot
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