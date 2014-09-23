Евробонды Украины

почему же? бумаги стоят на рынке заявок
можно покупать на рынке заявок хоть 1 штуку
а брокеру все равно, главное чтоб вы комиссию заплатили
обороты уже по несколько млн в день.
народ входит во вкус?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 січ, 2022 17:34
почему же? бумаги стоят на рынке заявок
можно покупать на рынке заявок хоть 1 штуку
а брокеру все равно, главное чтоб вы комиссию заплатили
обороты уже по несколько млн в день.
народ входит во вкус?
Додано: Нед 30 січ, 2022 23:56
А где вы видели сделки по 1 шт? Минимум от 100 шт сделки идут
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