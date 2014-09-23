Евробонды Украины

почему же? бумаги стоят на рынке заявок
можно покупать на рынке заявок хоть 1 штуку
а брокеру все равно, главное чтоб вы комиссию заплатили
обороты уже по несколько млн в день.
народ входит во вкус?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 січ, 2022 17:34
почему же? бумаги стоят на рынке заявок
можно покупать на рынке заявок хоть 1 штуку
а брокеру все равно, главное чтоб вы комиссию заплатили
обороты уже по несколько млн в день.
народ входит во вкус?
Додано: Нед 30 січ, 2022 23:56
А где вы видели сделки по 1 шт? Минимум от 100 шт сделки идут
Додано: Пон 31 січ, 2022 14:24
выставить заявку можно, но вряд ли будет выгодно
Додано: Пон 31 січ, 2022 16:14
ФФ запрошує на днях на вільний вебінар
прислав таке -
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1. Ви поставили $ 5000 на депозит зі ставкою 1,7% річних у надійному банку. Через рік ваш чистий заробіток після оподаткування складе $ 68,43.
2. Ви на $ 5000 купили ОЗДП у доларах зі ставкою 11%. Через 12 місяців ви отримаєте $ 550 прибутку.
⠀
У першому варіанті ви вибрали звичний вам банківський продукт, а у другому — інструмент фондового ринку із мінімальними ризиками.
⠀
Інвестування в ОВДП має більше переваг, ніж депозити. Дізнайтеся про всі нюанси цього інструмента 3 лютого о 17:00 на вебінарі «Альтернатива банкам або надійні інструменти фондового ринку з вищою, ніж за депозитами, дохідністю».
⠀
Анатолій Федорчук, що вже 6 років заробляє на фондовому ринку України, розповість:
— що таке облігації, якими вони бувають та який дохід приносять;
— чим відрізняються облігації від інших цінних паперів;
— чи є ризики інвестування в ОВДП та ОЗДП;
— особливості розрахунку накопиченого купонного доходу;
— про рейтинги облігацій.
Додано: Сер 02 лют, 2022 10:50
идут и могут идти - разные вопросы и понятия
Додано: Сер 02 лют, 2022 11:51
Re: Евробонды Украины
Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:22
Re: Евробонды Украины
как котируются евробонды?
это цена с НКД или без НКД?
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