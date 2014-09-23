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Евробонды Украины

Евробонды Украины
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 17:34

  greenozon написав:
  Олежан написав:любой брокер имеет доступ в биржам
выбирайте что вам нравится

все вірно, питання в тому яка механіка покупки мікро-лотів (пару бумаг)
не кожен брокер дозволяє таке

почему же? бумаги стоят на рынке заявок
можно покупать на рынке заявок хоть 1 штуку
а брокеру все равно, главное чтоб вы комиссию заплатили

обороты уже по несколько млн в день.
народ входит во вкус?
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:56

А где вы видели сделки по 1 шт? Минимум от 100 шт сделки идут
https://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformat ... r=XS921214
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 14:24

  spiridonwot написав:А где вы видели сделки по 1 шт? Минимум от 100 шт сделки идут
https://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformat ... r=XS921214


выставить заявку можно, но вряд ли будет выгодно
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 16:14

ФФ запрошує на днях на вільний вебінар
прислав таке -
---
1. Ви поставили $ 5000 на депозит зі ставкою 1,7% річних у надійному банку. Через рік ваш чистий заробіток після оподаткування складе $ 68,43.
2. Ви на $ 5000 купили ОЗДП у доларах зі ставкою 11%. Через 12 місяців ви отримаєте $ 550 прибутку.

У першому варіанті ви вибрали звичний вам банківський продукт, а у другому — інструмент фондового ринку із мінімальними ризиками.

Інвестування в ОВДП має більше переваг, ніж депозити. Дізнайтеся про всі нюанси цього інструмента 3 лютого о 17:00 на вебінарі «Альтернатива банкам або надійні інструменти фондового ринку з вищою, ніж за депозитами, дохідністю».

Анатолій Федорчук, що вже 6 років заробляє на фондовому ринку України, розповість:
— що таке облігації, якими вони бувають та який дохід приносять;
— чим відрізняються облігації від інших цінних паперів;
— чи є ризики інвестування в ОВДП та ОЗДП;
— особливості розрахунку накопиченого купонного доходу;
— про рейтинги облігацій.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... w/viewform
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 10:50

  spiridonwot написав:А где вы видели сделки по 1 шт? Минимум от 100 шт сделки идут
https://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformat ... r=XS921214


идут и могут идти - разные вопросы и понятия
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 11:51

Re: Евробонды Украины

  greenozon написав:із мінімальними ризиками.

ну да) вообще никаких рисков можно сказать)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:22

Re: Евробонды Украины

как котируются евробонды?
https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs ... 7-75-15-22
это цена с НКД или без НКД?
Ekran
 
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