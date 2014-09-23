Евробонды Украины

Панове, було б добре, якби розмова трохи наблизилася до практичної площини. На кшталт: "мені відомо, що ОЗДП < 100 шт. готові організувати наступні брокери: 1)2)3)", "комісія приблизно ХХХ", "сам узяв - проблем немає".
Я поки зрозумів, що є 3 шляхи: 1) довгий - стати громадянином Німеччини і купити від 100 шт. на німецькій біржі; 2) мутний - звернутися до Фрідома; 3) екстенсивний - гуглити брокерів та у кожного перепитувати умови.
Чи є у когось коротший перевірений шлях? Хотілося б розібратися, поки тема на хайпі (хоча вже й так пізнувато).
Олежан написав:любой брокер(а их десятки-сотни) что имеет доступ к УБ/ПФТС там стоят котировки по евробондам от маркет мейкеров давайте заявку, покупайте любое количество(так же как вы покупаете акции/овгз)
Ви вже вдруге це пишете, але це не допомагає. Для мене тема нова і з сотень брокерів я знаю аж 3-х. Порекомендуйте нормальний практичний варіант.