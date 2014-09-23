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Евробонды Украины

Евробонды Украины
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 03:33

Панове, було б добре, якби розмова трохи наблизилася до практичної площини. На кшталт: "мені відомо, що ОЗДП < 100 шт. готові організувати наступні брокери: 1)2)3)", "комісія приблизно ХХХ", "сам узяв - проблем немає".

Я поки зрозумів, що є 3 шляхи:
1) довгий - стати громадянином Німеччини і купити від 100 шт. на німецькій біржі;
2) мутний - звернутися до Фрідома;
3) екстенсивний - гуглити брокерів та у кожного перепитувати умови.

Чи є у когось коротший перевірений шлях? Хотілося б розібратися, поки тема на хайпі (хоча вже й так пізнувато).
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 09:19

Re: Евробонды Украины

любой брокер(а их десятки-сотни) что имеет доступ к УБ/ПФТС
там стоят котировки по евробондам от маркет мейкеров
давайте заявку, покупайте любое количество(так же как вы покупаете акции/овгз)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 09:23

klug

із недавнього часу Універ почав торгувати ОЗДП
їх виставляють в додатку Wotan, але доходності так собі.. 8+- в валюті
продають від 1 шт
комісія вроді 1 грн за будь-яку покупку-продаж через додаток

наразі лише два випуски (із можливих 14-ти) пропонують

https://univer.ua/tpost/114bv8xi21-ozdp ... pn-v-unver
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:26

Re: Евробонды Украины

Green Candle стоит ММ на УБ и ПФТС по еврооблигациям. Вы можете купить их через любого брокера.
Всегда актуальные котировки есть у нас в Telegram https://t.me/greencandle_finance
Alecdon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:39

  Олежан написав:любой брокер(а их десятки-сотни) что имеет доступ к УБ/ПФТС
там стоят котировки по евробондам от маркет мейкеров
давайте заявку, покупайте любое количество(так же как вы покупаете акции/овгз)

Ви вже вдруге це пишете, але це не допомагає. Для мене тема нова і з сотень брокерів я знаю аж 3-х. Порекомендуйте нормальний практичний варіант.
klug
 
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