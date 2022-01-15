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Нова пошта пропонує отримувати
гроші за товар авансом

Нова пошта пропонує отримувати гроші за товар авансом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 11:21

Нова пошта пропонує отримувати гроші за товар авансом

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався подробиці в компанії.

Дивися повний текст Нова пошта пропонує отримувати гроші за товар авансом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 11:21

До Нового Года я отправлял по одной накладной посылку на три места с общим объемным весом 9 кг. Эта доставка обошлась покупателю в 71 грн(3 коробки мною запакованные, коробки тоже мои).

После нового года все ТОЖЕ САМОЕ обошлось клиенту уже в 161 грн(3 коробки мною запакованные, коробки тоже мои). И я, и мой клиент были возмущены до глубины души.

Вопрос к новой почте - Репа не треснет?

Теперь делать несколько посылок (мест) в одной накладной по деньгам все равно, что их отправлять по отдельности.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 12:38

еще что придумаете чтобы нажиться ? маркетинг зло
lsd08111982
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