Finance.ua дізнався подробиці в компанії.
Дивися повний текст Нова пошта пропонує отримувати гроші за товар авансом.
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Додано: Вів 25 січ, 2022 11:21
Нова пошта пропонує отримувати гроші за товар авансом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нова пошта пропонує отримувати гроші за товар авансом.
Додано: Вів 25 січ, 2022 11:21
До Нового Года я отправлял по одной накладной посылку на три места с общим объемным весом 9 кг. Эта доставка обошлась покупателю в 71 грн(3 коробки мною запакованные, коробки тоже мои).
После нового года все ТОЖЕ САМОЕ обошлось клиенту уже в 161 грн(3 коробки мною запакованные, коробки тоже мои). И я, и мой клиент были возмущены до глубины души.
Вопрос к новой почте - Репа не треснет?
Теперь делать несколько посылок (мест) в одной накладной по деньгам все равно, что их отправлять по отдельности.
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