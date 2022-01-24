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В усіх українських держорганах можуть з'явитися офіцери...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 січ, 2022 11:36
Пропонуємо до обговорення:
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пропонує створити посади офіцерів з кіберзахисту в усіх органах держвлади та на всіх об'єктах критичної інфраструктури після нещодавньої кібератаки на урядові сайти.
Дивися повний текст В усіх українських держорганах можуть з'явитися офіцери з кіберзахисту
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R2
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Додано: Вів 25 січ, 2022 11:36
Как-то не по нашему: нужно ещё офицерш (или офицеров) по имиджевой поддержке, офицеров со знаниями ин. языков по коммуникации с зарубежными странами, отдельных офицеров по контрработе с "рашей" и наверное кого-то ....на случай прилёта инопланетян.
Нас всё меньше, а вас всё больше....Как мы вас всех прокормим?
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leoiskander
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Додано: Вів 25 січ, 2022 11:38
leoiskander
Вы забыли про офицеров, руководящих офицерами
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asdasd
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