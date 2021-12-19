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500 грн за бустерну дозу і
«тисяча» на комуналку: що...

500 грн за бустерну дозу і «тисяча» на комуналку: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 14:57

500 грн за бустерну дозу і «тисяча» на комуналку: що...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують розширити сфери діяльності, в яких можна отримати послуги в рамках програми “єПідтримка”.

Дивися повний текст 500 грн за бустерну дозу і «тисяча» на комуналку: що нового чекає на українців.
R2
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