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5 міст України, де нерухомість дорожчає найшвидше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 січ, 2022 16:49
Пропонуємо до обговорення:
2021-й став роком швидкого зростання цін на нерухомість.
Дивися повний текст 5 міст України, де нерухомість дорожчає найшвидше
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