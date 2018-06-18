У межах Закарпатської області буде збудовано нову дорогу, яка з'єднає регіон зі Львівською областю.
Дивися повний текст Закарпаття збудує дорогу, яка сполучатиме регіон із Львівщиною, — перший заступник голови ОДА.
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Додано: Сер 26 січ, 2022 09:01
Закарпаття збудує дорогу, яка сполучатиме регіон із...
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Дивися повний текст Закарпаття збудує дорогу, яка сполучатиме регіон із Львівщиною, — перший заступник голови ОДА.
Додано: Сер 26 січ, 2022 09:01
Как- то не по нашему. Как это "закарпатье построит"....не-а . По факту-за ваши , лохи, уплаченные налоги, мы, не забывая о себе, для закарпатья построим.....
.Это наверное будет 12-ти полосный автобан если стоимость почти 125 млн. гривушек за один километр.
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