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Закарпаття збудує дорогу,
яка сполучатиме регіон із...

Закарпаття збудує дорогу, яка сполучатиме регіон із...
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 09:01

Закарпаття збудує дорогу, яка сполучатиме регіон із...

Пропонуємо до обговорення:
У межах Закарпатської області буде збудовано нову дорогу, яка з'єднає регіон зі Львівською областю.

Дивися повний текст Закарпаття збудує дорогу, яка сполучатиме регіон із Львівщиною, — перший заступник голови ОДА.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 09:01

Как- то не по нашему. Как это "закарпатье построит"....не-а . По факту-за ваши , лохи, уплаченные налоги, мы, не забывая о себе, для закарпатья построим.....
.Это наверное будет 12-ти полосный автобан если стоимость почти 125 млн. гривушек за один километр.
leoiskander
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