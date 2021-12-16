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МАУ пропонує знижку на раннє
бронювання квитків: акційні...

МАУ пропонує знижку на раннє бронювання квитків: акційні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 11:52

МАУ пропонує знижку на раннє бронювання квитків: акційні...

Пропонуємо до обговорення:
Українська авіакомпанія МАУ пропонує пасажирам знижку до 25% на раннє бронювання квитків.

Дивися повний текст МАУ пропонує знижку на раннє бронювання квитків: акційні напрямки.
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 11:52

а что, в этой стране что-то можно планировать на полгода вперёд? А по сути-оплатишь деньгами за полгода вперёд, а если что не так-получишь бонусами.....
leoiskander
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