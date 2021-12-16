Українська авіакомпанія МАУ пропонує пасажирам знижку до 25% на раннє бронювання квитків.
Дивися повний текст МАУ пропонує знижку на раннє бронювання квитків: акційні напрямки.
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Додано: Сер 26 січ, 2022 11:52
МАУ пропонує знижку на раннє бронювання квитків: акційні...
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Дивися повний текст МАУ пропонує знижку на раннє бронювання квитків: акційні напрямки.
Додано: Сер 26 січ, 2022 11:52
а что, в этой стране что-то можно планировать на полгода вперёд? А по сути-оплатишь деньгами за полгода вперёд, а если что не так-получишь бонусами.....
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