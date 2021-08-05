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США готуються забезпечити
Європу газом при загостренні...

США готуються забезпечити Європу газом при загостренні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 12:41

США готуються забезпечити Європу газом при загостренні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє CNBC.

Дивися повний текст США готуються забезпечити Європу газом при загостренні конфлікту з Росією.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 12:42

ну вот и нарисовался тот,кому выгоден конфликт.
не удалось вынудить европу покупать свой газ под лозунгом "энергетическая незавмсммость",так можно выдумать и раздуть другую причину.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 14:16

Tabak ох уж эти США и правда, проклятые янки, оккупировали Крым, убили украинцев на Донбассе и стянули войска к границам великой росиси.
Серхио
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 20:36

  Серхио написав:Tabak ох уж эти США и правда, проклятые янки, оккупировали Крым, убили украинцев на Донбассе и стянули войска к границам великой росиси.


Только вот большая часть из убитых украинцев жители неподконтрольных территорий, но "это другое" ©
antikkristall
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