Про це повідомляє CNBC.
Дивися повний текст США готуються забезпечити Європу газом при загостренні конфлікту з Росією.
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Додано: Сер 26 січ, 2022 12:41
США готуються забезпечити Європу газом при загостренні...
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Дивися повний текст США готуються забезпечити Європу газом при загостренні конфлікту з Росією.
Додано: Сер 26 січ, 2022 12:42
ну вот и нарисовался тот,кому выгоден конфликт.
не удалось вынудить европу покупать свой газ под лозунгом "энергетическая незавмсммость",так можно выдумать и раздуть другую причину.
Додано: Сер 26 січ, 2022 14:16
Tabak ох уж эти США и правда, проклятые янки, оккупировали Крым, убили украинцев на Донбассе и стянули войска к границам великой росиси.
Додано: Сер 26 січ, 2022 20:36
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