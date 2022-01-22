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Падіння продовжується: у
JPMorgan прокоментували...

Падіння продовжується: у JPMorgan прокоментували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 13:20

Падіння продовжується: у JPMorgan прокоментували...

Пропонуємо до обговорення:
Всі позиції за операціями з російським рублем закриті зі збитком, повідомляє Reuters.

Дивися повний текст Падіння продовжується: у JPMorgan прокоментували ситуацію з рублем.
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