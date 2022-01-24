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НБУ назвав головні причини
девальвації гривні

НБУ назвав головні причини девальвації гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 14:58

НБУ назвав головні причини девальвації гривні

Пропонуємо до обговорення:
Ослаблення гривні на початку 2022 року спровоковано декількома вагомими факторами.

Дивися повний текст НБУ назвав головні причини девальвації гривні.
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