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НБУ назвав головні причини девальвації гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 січ, 2022 14:58
Пропонуємо до обговорення:
Ослаблення гривні на початку 2022 року спровоковано декількома вагомими факторами.
Дивися повний текст НБУ назвав головні причини девальвації гривні
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