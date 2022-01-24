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МВФ прогнозує високі ціни на газ і нафту через ситуацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 січ, 2022 17:50
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що ситуація навколо України може призвести до подальшого зростання вартості енергоносіїв для багатьох країн. При цьому наголошується, що в результаті темпи базової інфляції залишатимуться на високому рівні ще довгий час.
Дивися повний текст МВФ прогнозує високі ціни на газ і нафту через ситуацію навколо України
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Додано: Сер 26 січ, 2022 17:50
Вот для этого и нагнетается ситуация вокруг Украины...
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