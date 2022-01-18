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Україна розраховує підписати «промисловий безвіз» із ЄС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 січ, 2022 12:57
Пропонуємо до обговорення:
Україна розраховує на підписання Угоди АСАА (Угода про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції), так званий "промисловий безвіз", із Європейським Союзом до кінця 2022 року.
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