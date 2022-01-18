RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна розраховує підписати
«промисловий безвіз» із ЄС...

Україна розраховує підписати «промисловий безвіз» із ЄС...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 12:57

Україна розраховує підписати «промисловий безвіз» із ЄС...

Пропонуємо до обговорення:
Україна розраховує на підписання Угоди АСАА (Угода про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції), так званий "промисловий безвіз", із Європейським Союзом до кінця 2022 року.

Дивися повний текст Україна розраховує підписати «промисловий безвіз» із ЄС у 2022 році - Шмигаль.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97242
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, qazzax, warlamp і 54 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ОП заявили, що Україна хоче сформувати пакет...
R2 » Чет 27 січ, 2022 13:49
2 82
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 січ, 2022 14:05
Kudrjavuy
Галущенко сказав, як Україна може допомогти у захисті ЄС...
R2 » П'ят 21 січ, 2022 13:08
1 119
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 січ, 2022 13:08
Lunar
«Україна близька до дефолту»: євробонди почали різко... 1, 2
R2 » Вів 18 січ, 2022 10:55
17 2316
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 11:13
demon0983886848

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.