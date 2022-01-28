ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні

Кому?
Населению.
Прибыль в государстве, значит можно дальше разваливать прибыльные предприятия, и приватизировать их.
Всё равно ободранные ими уже не дееспособные.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 03:59
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