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ПФУ назвав кількість
пенсіонерів в Україні

ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 03:59

  vt313 написав:Да, но судьи наносят самый большой вред.

Кому?
Населению.
Прибыль в государстве, значит можно дальше разваливать прибыльные предприятия, и приватизировать их.
Всё равно ободранные ими уже не дееспособные.
Kudrjavuy
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