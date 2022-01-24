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Військовий збір та ЄСВ пропонують
скасувати, замість них...

Військовий збір та ЄСВ пропонують скасувати, замість них...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 17:59

  vt313 написав:
  budivelnik написав:
  vt313 написав:Ну не считается ЕСВ налогом.
І ПДВ - не податок на зарплату....
Коротше з Вами все ясно..Ви теоретик...
Але в мене до Вас запитання
Ви тільки теоретичну сторону в своїй діяльності розглядаєте - чи вас деколи цікавить і практичний розмір отриманих коштів за виконану Вами роботу?

Уявіть собі
Я граюсь в такого ж розумника як і Ви і починаю маніпулювати термінами.
Наприклад
Я Вам обіцяю податкове навантаження в 20%...
Тобто Ви думаєте що отримаєте 10000 зробивши роботи на 12000
Роботу Ви робите..приходите за грошима..а я Вам видаю 6000...
Ви звичайно починаєте цікавитись а де ще 4000
А я Вам так спокійно пояснюю
Я взяв з 12 000 ЄСВ...але ж це до податкових платежів не належить
Також я врахував мито яке було сплачено в ціні бензину..але ж Ви митні платежі також податковими не вважаєте..

То як - згодні працювати за 6000...думаючи що отримаєте 10000?


Просто рекомендация. Научитесь читать, считать.
А не придумывать и делать умный вид.
Можна два запитання
1 Хто Ви такий щоб роздавати мені рекомендації
2 З чого ви взяли що ваші рекомендації вірні?

ПС
Знову до модераторів
Пропонував, пропоную і буду пропонувати
Зробіть так , щоб один дописувач не зміг зайняти більше 20% від кількості повідомлень на сторінці.
Наприклад на цій гілці на 4 сторінці
два дописувача ведуть міжсобойчик....
Якщо іншим це не цікаво - то навіщо було давати можливість мені і вт313 - флудити?
Один чіплявся до термінів
Другий здуру думаючи що першому це цікаво - пробував пояснити...
Виявилось що перший просто флудив...
А тому
Якби не дали флудеру флудити...не було б і моїх відповідей...значить інформаційне наповнення булоб повнішим..і менше треба булоб листати сторінки щоб побачити щось цікаве

Чи я не правий ?
І для Вас краще це коли гірше але більше.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 21:07

  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:тут
22+19,5=31,5
ну не дати, не взяти, акадємєг. нове слово в математиці від володаря статків з 6 нулями. ви нулі там так схожим чином рахуєте?
Математична помилка....
При цьому - статки в мене з цього року вже з 7 нулями...
от Ви переплутали 6 і 7...і що?
Ви просто технічно помилились
Чи не в стані розрізнити 6 і 7 порядків?


тут ви якось згадували що 6. запамяталося. і взагалі, та хоч 10, мені якось по... я за вашими нулями не слідкую і не збираюся. а те шо хтось не вміє рахувати - то факт :mrgreen:

  budivelnik написав:Наприклад
Я Вам обіцяю податкове навантаження в 20%...
Тобто Ви думаєте що отримаєте 10000 зробивши роботи на 12000
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:20

  wild.tomcat написав:тут ви якось згадували що 6. запамяталося. і взагалі, та хоч 10, мені якось по... я за вашими нулями не слідкую і не збираюся. а те шо хтось не вміє рахувати - то факт :mrgreen:
  budivelnik написав:Наприклад
Я Вам обіцяю податкове навантаження в 20%...
Тобто Ви думаєте що отримаєте 10000 зробивши роботи на 12000
А те що хтось не знає що відсотки можна брати з різних абсолютних сум - це також факт...
20% від 10000 = 2000
То як , після такого - моя фраза верх точності...
чи й як мій попередній опонент ,кодер на якісь давній мові - почнете розповідати що я не звідти взяв і ЄСВ не податок а збір?

Ось Вам приклади з реалій....
Є три податки(збори)
всі знають їх величини....
ПДВ - 20%
ЄСВ - 22%
ПДФО -18%
Так от
ЄСВ ..це зарплата +22%
ПДФО ... це 18% від зарплати
ПДВ ..це 20%+
Як бачите - всюди стандартні і загальновідомі відсотки..які чомусь вираховуються з різних баз....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:40

  budivelnik написав:Чи я не правий ?
І для Вас краще це коли гірше але більше.

Вы больше, чем не правы: это стандартный способ закрыть все острые темы, в особенности на международных форумах, что не контролируются карманной модерацией.

А вот, что будет вместо военного сбора, вплоть ко всему: viewtopic.php?p=5386294#p5386294
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:44

  budivelnik написав:Як бачите - всюди стандартні і загальновідомі відсотки..які чомусь вираховуються з різних баз....

Чисто человеческая рекомендация:
- Не пыжтесь!
Ещё до Вашего понимания формулы 2+2=4 были отработаны все доподлинные возможности взимания доли.
Отработано даже % вероятной возможности прокорма семьи и с какой площади земли в Украине.
................................................................................
По этой причине в "Законе" - контрафакт, конрабанда, ... и размеры мзды с каждого торгаша.
Kudrjavuy
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