Військовий збір та ЄСВ пропонують скасувати, замість них...

Можна два запитанняvt313 написав:budivelnik написав:І ПДВ - не податок на зарплату....
Коротше з Вами все ясно..Ви теоретик...
Але в мене до Вас запитання
Ви тільки теоретичну сторону в своїй діяльності розглядаєте - чи вас деколи цікавить і практичний розмір отриманих коштів за виконану Вами роботу?
Уявіть собі
Я граюсь в такого ж розумника як і Ви і починаю маніпулювати термінами.
Наприклад
Я Вам обіцяю податкове навантаження в 20%...
Тобто Ви думаєте що отримаєте 10000 зробивши роботи на 12000
Роботу Ви робите..приходите за грошима..а я Вам видаю 6000...
Ви звичайно починаєте цікавитись а де ще 4000
А я Вам так спокійно пояснюю
Я взяв з 12 000 ЄСВ...але ж це до податкових платежів не належить
Також я врахував мито яке було сплачено в ціні бензину..але ж Ви митні платежі також податковими не вважаєте..
То як - згодні працювати за 6000...думаючи що отримаєте 10000?
Просто рекомендация. Научитесь читать, считать.
А не придумывать и делать умный вид.
1 Хто Ви такий щоб роздавати мені рекомендації
2 З чого ви взяли що ваші рекомендації вірні?
ПС
Знову до модераторів
Пропонував, пропоную і буду пропонувати
Зробіть так , щоб один дописувач не зміг зайняти більше 20% від кількості повідомлень на сторінці.
Наприклад на цій гілці на 4 сторінці
два дописувача ведуть міжсобойчик....
Якщо іншим це не цікаво - то навіщо було давати можливість мені і вт313 - флудити?
Один чіплявся до термінів
Другий здуру думаючи що першому це цікаво - пробував пояснити...
Виявилось що перший просто флудив...
А тому
Якби не дали флудеру флудити...не було б і моїх відповідей...значить інформаційне наповнення булоб повнішим..і менше треба булоб листати сторінки щоб побачити щось цікаве
Чи я не правий ?
І для Вас краще це коли гірше але більше.