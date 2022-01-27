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США хочуть надати Україні
додаткову економічну підтримку...

США хочуть надати Україні додаткову економічну підтримку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 18:47

США хочуть надати Україні додаткову економічну підтримку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив сьогодні на брифінгу у Вашингтоні.

Дивися повний текст США хочуть надати Україні додаткову економічну підтримку - Блінкен.
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