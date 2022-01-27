Про це державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив сьогодні на брифінгу у Вашингтоні.
Дивися повний текст США хочуть надати Україні додаткову економічну підтримку - Блінкен.
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Додано: Чет 27 січ, 2022 18:47
США хочуть надати Україні додаткову економічну підтримку...
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Дивися повний текст США хочуть надати Україні додаткову економічну підтримку - Блінкен.
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