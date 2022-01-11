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У Google Assistant
з’явилася нова функція

У Google Assistant з’явилася нова функція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 13:11

У Google Assistant з’явилася нова функція

Пропонуємо до обговорення:
Голосовий помічник Google Assistant від компанії Google відтепер автоматично припинятиме говорити після команди «стоп».

Дивися повний текст У Google Assistant з’явилася нова функція.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 13:11

Бренд дурака!!!
На Google ассистенте!!!
Команда ноль
Означает поставить ассистента на место!!!
Тоесть андроид!!!
Тоесть!!!
Перезапустить ассистента!!!
volodamorcenko
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