Голосовий помічник Google Assistant від компанії Google відтепер автоматично припинятиме говорити після команди «стоп».
Дивися повний текст У Google Assistant з’явилася нова функція.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 січ, 2022 13:11
У Google Assistant з’явилася нова функція
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Google Assistant з’явилася нова функція.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 13:11
Бренд дурака!!!
На Google ассистенте!!!
Команда ноль
Означает поставить ассистента на место!!!
Тоесть андроид!!!
Тоесть!!!
Перезапустить ассистента!!!
Зараз переглядають цей форум: Cris і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|