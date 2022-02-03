Бомж-пластик из отделения не подходит для допки на своё имя, необходим пластик только из карддизайна, после эту допку можно перевыпускать на любой пластик или цифру. Главное вовремя это делать (до срока истечения самой карты).
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лют, 2022 17:53
Re: ПриватБанк
Бомж-пластик из отделения не подходит для допки на своё имя, необходим пластик только из карддизайна, после эту допку можно перевыпускать на любой пластик или цифру. Главное вовремя это делать (до срока истечения самой карты).
Додано: Чет 03 лют, 2022 19:45
В конце прошлого года брал простую болванку Уни без проблем. Перевыпускал именную с дизайном, все гладко прошло. Когда-то тема была с картами для Агентов, чтоб с бесконтактом и бесплатно, так вот ее перевыпускал по сроку. Может если именно допка, то по другому, не знаю.
Додано: Чет 03 лют, 2022 22:19
Имеется ввиду, что допкой нельзя подвязать обычную бесплатную карту, для допки нужно только заказывать платную карту на картдизайне.
Зараз переглядають цей форум: novichok і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|