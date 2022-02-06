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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

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ПриватБанк 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 17:53

Re: ПриватБанк

  alibob написав:...такую болванку подвязать допкой к действующей уни-кредитке получалось у кого? Или таки только платную с карддизайна?
Бомж-пластик из отделения не подходит для допки на своё имя, необходим пластик только из карддизайна, после эту допку можно перевыпускать на любой пластик или цифру. Главное вовремя это делать (до срока истечения самой карты).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:45

  MASolomko написав:
  alibob написав:...такую болванку подвязать допкой к действующей уни-кредитке получалось у кого? Или таки только платную с карддизайна?
Бомж-пластик из отделения не подходит для допки на своё имя, необходим пластик только из карддизайна, после эту допку можно перевыпускать на любой пластик или цифру. Главное вовремя это делать (до срока истечения самой карты).

В конце прошлого года брал простую болванку Уни без проблем. Перевыпускал именную с дизайном, все гладко прошло. Когда-то тема была с картами для Агентов, чтоб с бесконтактом и бесплатно, так вот ее перевыпускал по сроку. Может если именно допка, то по другому, не знаю.
Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:19

  Monk23 написав:В конце прошлого года брал простую болванку Уни без проблем. Перевыпускал именную с дизайном, все гладко прошло. Когда-то тема была с картами для Агентов, чтоб с бесконтактом и бесплатно, так вот ее перевыпускал по сроку. Может если именно допка, то по другому, не знаю.

Имеется ввиду, что допкой нельзя подвязать обычную бесплатную карту, для допки нужно только заказывать платную карту на картдизайне.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:50

Re: ПриватБанк

Приват через отделение предложил 5% кэшбэк. Горячка подтвердила и дала условия. На коммуналке попробовал- все работает. Но вот неприятность-кредитный лимит уже маленький (сами снизили, и я еще до ровной цифры понизил). И через П24 не поднимается даже на 100грн. За свои, как то жаба давит платить, что бы выбрать лимит кэшбэка. Как бы его хоть на чуть чуть поднять?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:46

Re: ПриватБанк

300 гривень за переказ з кредитки виплатили традиційно - після двох заявок
клієнт не потрапив в автоматичну вибірку
wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:39

Re: ПриватБанк

Правительство расширило куда можно потратить ковидную тысячу, в том числе на освітні послуги. Можно ли картой е-підтримка оплатить детский сад?
Харьков
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:03

Прихват відправив на перевірку живою людиною бюджетний платіж. От би весь фрод в Україні був таким...
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:18

  Харьков написав:Правительство расширило куда можно потратить ковидную тысячу, в том числе на освітні послуги. Можно ли картой е-підтримка оплатить детский сад?

Откуда инфа ?
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:52

  THB написав:
  Харьков написав:Правительство расширило куда можно потратить ковидную тысячу, в том числе на освітні послуги. Можно ли картой е-підтримка оплатить детский сад?

Откуда инфа ?


https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-rozshiriv-programu-yepidtrimka-pidlitki-vid-14-rokiv-zmozhut-vitrati-groshi-na-osvitni-poslugi
Харьков
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:06

  Харьков написав:Правительство расширило куда можно потратить ковидную тысячу, в том числе на освітні послуги. Можно ли картой е-підтримка оплатить детский сад?

Новость на сайте КМУ,как там,"немножко по дебильному написана" Надо или ждать разъяснения или попробуйте проплатить,хуже не будет.
THB
 
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