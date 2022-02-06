Бомж-пластик из отделения не подходит для допки на своё имя, необходим пластик только из карддизайна, после эту допку можно перевыпускать на любой пластик или цифру. Главное вовремя это делать (до срока истечения самой карты).
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Додано: Чет 03 лют, 2022 17:53
Re: ПриватБанк
Бомж-пластик из отделения не подходит для допки на своё имя, необходим пластик только из карддизайна, после эту допку можно перевыпускать на любой пластик или цифру. Главное вовремя это делать (до срока истечения самой карты).
Додано: Чет 03 лют, 2022 19:45
В конце прошлого года брал простую болванку Уни без проблем. Перевыпускал именную с дизайном, все гладко прошло. Когда-то тема была с картами для Агентов, чтоб с бесконтактом и бесплатно, так вот ее перевыпускал по сроку. Может если именно допка, то по другому, не знаю.
Додано: Чет 03 лют, 2022 22:19
Имеется ввиду, что допкой нельзя подвязать обычную бесплатную карту, для допки нужно только заказывать платную карту на картдизайне.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:50
Re: ПриватБанк
Приват через отделение предложил 5% кэшбэк. Горячка подтвердила и дала условия. На коммуналке попробовал- все работает. Но вот неприятность-кредитный лимит уже маленький (сами снизили, и я еще до ровной цифры понизил). И через П24 не поднимается даже на 100грн. За свои, как то жаба давит платить, что бы выбрать лимит кэшбэка. Как бы его хоть на чуть чуть поднять?
Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:46
Re: ПриватБанк
300 гривень за переказ з кредитки виплатили традиційно - після двох заявок
клієнт не потрапив в автоматичну вибірку
Додано: Нед 06 лют, 2022 17:39
Re: ПриватБанк
Правительство расширило куда можно потратить ковидную тысячу, в том числе на освітні послуги. Можно ли картой е-підтримка оплатить детский сад?
Додано: Нед 06 лют, 2022 19:03
Прихват відправив на перевірку живою людиною бюджетний платіж. От би весь фрод в Україні був таким...
Додано: Нед 06 лют, 2022 19:18
Додано: Нед 06 лют, 2022 19:52
Додано: Нед 06 лют, 2022 20:06
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