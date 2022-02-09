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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

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ПриватБанк 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:17

  THB написав:
  Харьков написав:Правительство расширило куда можно потратить ковидную тысячу, в том числе на освітні послуги. Можно ли картой е-підтримка оплатить детский сад?

Новость на сайте КМУ,как там,"немножко по дебильному написана" Надо или ждать разъяснения или попробуйте проплатить,хуже не будет.

В Привате оплата за детский сад идёт по мсс 4829, так как это денежный перевод на счёт управления образования за услуги садика. Ковидной тысячей можно было б рассчитаться если в садике был терминал для оплаты с соответствующим мсс для образовательных услуг, а терминала там нет и не будет, оплата по реквизитам и все.
Харьков
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:50

Re: ПриватБанк

А мсс 4829 это не образование? Т.е. 1000 на это мсс не проходит?
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:10

Re: ПриватБанк

Нет
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:56

У меня было такое: платил ВУЗу за коммунальные - окешбечивалось как учеба
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:06

Re: ПриватБанк

Панове, а чимось відрізняється істотно сплата за ком. послуги в авторизованому нексті і неавторизованому? Просто хотів прив'язати одну й ту саму карту до двух акків, а розумний приват не дає цього зробити. Тож думаю, може за одне сплачувати прив'язаною карткою, авторизувавшися в нексті, а за щось інше - просто з сайту нексту, не заходячи в ніякий акк
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:22

Re: ПриватБанк

1finanсier, в аккаунте А привязал карту УкрСиббанка. В аккаунте Б мне ничего не мешает платить этой картой, введя её все реквизиты.
MASolomko
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  #<1 ... 19202122
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