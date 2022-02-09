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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:17
THB написав: Харьков написав:
Правительство расширило куда можно потратить ковидную тысячу, в том числе на освітні послуги. Можно ли картой е-підтримка оплатить детский сад?
Новость на сайте КМУ,как там,"немножко по дебильному написана" Надо или ждать разъяснения или попробуйте проплатить,хуже не будет.
В Привате оплата за детский сад идёт по мсс 4829, так как это денежный перевод на счёт управления образования за услуги садика. Ковидной тысячей можно было б рассчитаться если в садике был терминал для оплаты с соответствующим мсс для образовательных услуг, а терминала там нет и не будет, оплата по реквизитам и все.
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Харьков
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:50
А мсс 4829 это не образование? Т.е. 1000 на это мсс не проходит?
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THB
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:10
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Додано: Пон 07 лют, 2022 19:56
У меня было такое: платил ВУЗу за коммунальные - окешбечивалось как учеба
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THB
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Додано: Чет 10 лют, 2022 10:06
Панове, а чимось відрізняється істотно сплата за ком. послуги в авторизованому нексті і неавторизованому? Просто хотів прив'язати одну й ту саму карту до двух акків, а розумний приват не дає цього зробити. Тож думаю, може за одне сплачувати прив'язаною карткою, авторизувавшися в нексті, а за щось інше - просто з сайту нексту, не заходячи в ніякий акк
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1finanсier
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Додано: Чет 10 лют, 2022 10:22
1finanсier, в аккаунте А привязал карту УкрСиббанка. В аккаунте Б мне ничего не мешает платить этой картой, введя её все реквизиты.
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MASolomko
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